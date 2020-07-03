LA LİGA

Real Madrid Getafe maç özeti: Ramos 3 puanı getirdi

Real Madrid kendi evinde Getafe'yi Sergio Ramos'un golüyle mağlup etti

La Liga'da bitime 5 hafta kala Real Madrid evinde konuk ettiği Getafe'yi Sergio Ramos'un attığı golle 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. 79. dakikaya kadar golsüz eşitlikle devam eden karşılaşmada Madrid ekibi penaltı kazandı. Penaltı atışını gole çeviren Sergio Ramos, Real Madrid'e 3 puanı getiren golü de atmış oldu. Real Madrid-Getafe maçının özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Sergio Ramos'un gol sevinci.

Sergio Ramos'un gol sevinci.

Fotoğraf: Reuters

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33'üncü haftasında Real Madrid, konuk ettiği Getafe'yi 1-0 yendi.

Real Madrid Getafe özeti

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren gol, 79'uncu dakikada penaltı atışını kullanan Sergio Ramos'un ayağından geldi.

Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan lig lideri Real Madrid puanını 74'e çıkarırken, 6'ncı sıradaki Getafe ise 52 puanda kaldı.

Şampiyonluk yarışı verdiği Barcelona'nın Atletico Madrid ile 2-2 beraber kalarak puan kaybetmesini iyi değerlendiren Real Madrid, ligin bitimine 5 hafta kala Katalan takımıyla arasındaki puan farkını da 4'e çıkardı.

La Liga puan durumu için tıklayın

  • Öte yandan, Getafe maçının 31'inci dakikasında sakatlanan Real Madrid'in Fransız futbolcusu Raphael Varane, oyuna devam edemeyerek yerini Eder Militao'ya bıraktı.
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