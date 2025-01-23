UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Gecenin en farklı galibiyetine Real Madrid imza attı. İspanyol ekibi, Santiago Bernabey’da konuk ettiği Salzburg’u 5-1 mağlup etti.





Ancelotti’nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 23. ve 34. dakikalarda Rodrygo, 48. dakikada Kylian Mbappe ile 55. ve 77. dakikalarda Vinicius Junior kaydetti. Salzburg’un tek sayısı ise 85. dakikada Bidstrup’tan geldi.









Real Madrid - Salzburg maçında Arda Güler ne yaptı?

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ise 63. dakikada Ceballos’un yerine oyuna dahil oldu. Milli oyuncumuz oyuna girdikten sonra başarılı bir performans ortaya koyarken, skor katkısında bulunamadı.





Real Madrid - Salzburg maç özeti izle























