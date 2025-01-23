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Real Madrid 5-1 Salzburg: Arda Güler ne yaptı? (Maç Özeti - Video)

Real Madrid 5-1 Salzburg: Arda Güler ne yaptı? (Maç Özeti - Video)

Haber Merkezi
09:0023/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Arda Güler ise 63. dakikada oyuna dahil oldu.
Arda Güler ise 63. dakikada oyuna dahil oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Real Madrid, sahasında karşılaştığı Salzburg’u 5-1 mağlup ederek gecenin en farklı skorunu elde etti. Milli futbolcu Arda Güler ise 63. dakikada Ceballos’un yerine oyuna dahil oldu. Real Madrid - Salzburg maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Gecenin en farklı galibiyetine Real Madrid imza attı. İspanyol ekibi, Santiago Bernabey’da konuk ettiği Salzburg’u 5-1 mağlup etti.


Ancelotti’nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 23. ve 34. dakikalarda Rodrygo, 48. dakikada Kylian Mbappe ile 55. ve 77. dakikalarda Vinicius Junior kaydetti. Salzburg’un tek sayısı ise 85. dakikada Bidstrup’tan geldi.



Real Madrid - Salzburg maçında Arda Güler ne yaptı?

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ise 63. dakikada Ceballos’un yerine oyuna dahil oldu. Milli oyuncumuz oyuna girdikten sonra başarılı bir performans ortaya koyarken, skor katkısında bulunamadı.


Real Madrid - Salzburg maç özeti izle







#Real Madrid
#Salzburg
#Arda Güler

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