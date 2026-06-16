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Real Madrid yıldız ismin sözleşmesini uzattı

Real Madrid yıldız ismin sözleşmesini uzattı

14:1416/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
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İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında, Real Madrid ile Real Sociedad takımları Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Real Madrid takımının futbolcusu Antonio Rüdiger (sağda) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşı Arda Güler (solda) ile paylaştı.
İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında, Real Madrid ile Real Sociedad takımları Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Real Madrid takımının futbolcusu Antonio Rüdiger (sağda) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşı Arda Güler (solda) ile paylaştı.

İspanya ekibi Real Madrid, Alman milli futbolcu Antonio Rüdiger ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, 33 yaşındaki savunma oyuncusu Rüdiger'in sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Rüdiger, Stuttgart, Roma ve Chelsea'de oynadıktan sonra 2022'de Real Madrid'e transfer olmuştu.

Real Madrid'de 182 maça çıkıp 8 gol atan tecrübeli stoper, takımıyla 2 kez UEFA Süper Kupa, birer defa LaLiga, Kral Kupası, İspanya Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadı.


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