Ricardo Quaresma Kasımpaşa'ya transfer oldu
SÜPER LİG

Ricardo Quaresma Kasımpaşa'ya transfer oldu

Beşiktaş'ın yollarını ayırma kararı aldığı Ricardo Quaresma, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ricardo Quaresma

Ricardo Quaresma

Beşiktaş'la yollarını ayırmaya hazırlanan Ricardo Quaresma sürpriz bir transfere imza atıyor. Portekizli yıldız Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile prensip anlaşmasına vardı.

Tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul ekibiyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Quaresma'nın alacağı ücretin Kasımpaşa Kulübü ve Beşiktaş tarafından ortak ödeneceği aktarıldı.

Hatırlanacağı üzere Ricardo Quaresma, önceki günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Quaresma, Beşiktaş formasıyla çıktığı 227 maçta 38 gol attı 78 de asist yapma başarısı gösterdi.

Quaresma''dan müthiş gol
Diğer

Quaresma''dan müthiş gol

Dünya Kupası'nda İran ile Portekiz karşı karşıya geldi. Portekiz'in Beşiktaşlı yıldızı Quaresma attığı müthiş golle takımını 1-0 öne geçirdi.

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