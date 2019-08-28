Ricardo Quaresma Kasımpaşa'ya transfer oldu

Beşiktaş'la yollarını ayırmaya hazırlanan Ricardo Quaresma sürpriz bir transfere imza atıyor. Portekizli yıldız Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile prensip anlaşmasına vardı.

Tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul ekibiyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Quaresma'nın alacağı ücretin Kasımpaşa Kulübü ve Beşiktaş tarafından ortak ödeneceği aktarıldı.

Hatırlanacağı üzere Ricardo Quaresma, önceki günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Quaresma, Beşiktaş formasıyla çıktığı 227 maçta 38 gol attı 78 de asist yapma başarısı gösterdi.