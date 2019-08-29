Ricardo Quaresma resmen Kasımpaşa'da
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Ricardo Quaresma resmen Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi DHA
Ricardo Quaresma Kasımpaşa ile resmi sözleşme imzaladı.

Ricardo Quaresma Kasımpaşa ile resmi sözleşme imzaladı.

Fotoğraf: DHA

Beşiktaş'tan ayrılan Quaresma'nın yeni adresi yine İstanbul oldu. Portekizli yıldız, kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Lacivertli beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından, Quaresma'nın kariyeriyle ilgili bir video paylaşıldı ve "Hoş Geldin Ricardo Quaresma" denildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri yer aldı.

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