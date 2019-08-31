Rıdvan Dilmen: Böyle rezalet görmedim

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, 8 kişi kalan İstikbal Mobilya Kayserispor’u 90+9’da bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Son düdüğün ardından mücadeleyi değerlendiren NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, hakem Mustafa Öğretmenoğlu'yu sert bir dille eleştirdi ve yönetimi için, "Ben böyle rezalet görmedim" dedi.

Dilmen'in maçın ardından yaptığı açıklama şöyle;

"Sülale boyu maç yönetiyorlar, yine de yönetemiyorlar"

"En kolay iş artık VAR'dan sonra hakemlik. Ancak ben böyle rezalet görmedim. Ben Mustafa Öğretmenoğlu'nu beğenirdim bir de... Bir sürü göz var ama dikkat yok. Türk futbolunda hakemlerin mental açıdan hazırlanma şansları yok. Sülale boyu maç yönetiyorlar, yine de yönetemiyorlar. Bir sürü kişi yönetiyor ama olmuyor. Günahlarını da almayayım ama kasti hatalar da yapıyorlar. Biraz sonra Erol Bedir konuşacaktır, hakeme sallayacaktır.Geçen sene hata yapan 2 hakeme artık maç yönetilmiyor. 'Bak böyle yaparsanız böyle olur' denildi. Hakemlerin hepsi bu psikoloji ile maçlara çıkıyor."

"Mustafa Öğretmenoğlu 2-3 hafta maç yönetemeyebilir"





"Maçların kopma anlarında yanlış kırmızı kartlar var. Henrique'ye ikinci sarı kartı 40 metreden verdi. Kafaya takmış çünkü. Çok net, tartışmasız bir ikinci sarı kart ise göster diyor kural. Ben sana kart gösteriyorum diye geldi. Dağılmış zaten kafa olarak. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, maçın önüne geçti. Artık hakemlik çok kolay bakın. Son gol ofsayt falan değil kaç dakika bakıyor. Değil ofsayt işte niye bakıyorsun. Hakemler maçın önüne geçiyor. Mustafa Öğretmenoğlu 2-3 hafta maç yönetemeyebilir. Halis Özkahya, milli maç yönetecek ama 3. hafta maçı yok."

"Acayip bir sezon başlıyor"

"Türk futboluna hayırlı olsun. Acayip bir sezon başlıyor. İlk iki hafta hatalara daha sezon başı denildi, pek bir şey denilmedi. Bitti reklamlar, start verildi."

"Daha büyük takımların canı yanmadı"





"Galatasaray ölüsüyle Kayserispor'u yendi. Çok kötü oynuyor. Hakem, Henrique'ye kart göstermeseydi Emre Mor'a da kırmızıyı vermezdi. Emre'den önce Adem'e kart vermeliydi orada. Ne yapıyorsun, dengelemeyi mi düşünüyorsun? Sonra maç sonu şov yapıp Ümit Davala'ya kırmızı gösteriyor falan... Ben bu hakemi severdim bir de... Daha büyük takımların canı yanmadı. O zaman göreceğiz."

Galatasaray, 5 golün atıldığı ve 5 kırmızı kartın çıktığı maçta; Adem Büyük'ün 90+9'da attığı golle Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.



🔴 Abdennour

🔴 Henrique

🔴 Emre Mor

🔴 Umut Bulut

🔴 Ümit Davala pic.twitter.com/dugYujP1wc — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 30 Ağustos 2019



