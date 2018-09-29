Rıdvan Dilmen: Bu golü Ronaldo bile atamaz

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 yendiği maçtan sonra konuşan Rıdvan Dilmen, Cristiano Ronaldo'nun Ricardo Quaresma'nın attığı golü atamayacağını söyledi. Dilmen'in yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Quaresma'nın golünü Oğuz Çetin ve belki Ümit Özat atardı. Ayağının dışıyla bu golü atmak kolay değil. Türkiye'de aktif oyuncular arasında, Quaresma'nın golünü atan çıkmaz. Quaresma'nın attığı golü Ronaldo atamaz, o vuruşu yapamaz. Beşiktaş'ta bugün bekleneni veremeyen bir oyuncu vardı, Babel. Sebebi Caner. Destek gelmeyince kolay marke ediliyor. Arkadan Caner ya da Adriano gelince, Babel demarke vaziyette kalıyordu. Bu çok önemli. En takdir ettiğim oyuncu, Atiba. 35,5 yaşına gelmiş bir oyuncunun art arda 2 maçı bitirmesi, müthiş bir olay."

Rıdvan Dilmen, Vagner Love'un gol sayısıyla ilgili ise şöyle konuştu;

20 maç daha oynarsa en az 10-12 gol atar.



