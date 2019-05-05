Rıdvan Dilmen: Bülent Yıldırım artık hakemlik yapmasın

Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı 2-0 yendi ve ligin bitmesine 3 hafta kala liderliğe yükseldi.Karşılaşmanın ardından derbiyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, mücadelenin hakemi Bülent Yıldırım için çarpıcı yorumlarda bulundu.

NTV yorumcusu Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Maça damgasını vuran hakemin taktir haklarını ev sahibinden yana kullanmasıdır"

"Türk futbolu hiç olmadığı kadar kötü bir döneme geldi hakemler açısından. İkinci gol Beşiktaşlı oyuncuların gafleti. Beşiktaş’ın yediği ikinci golde hakem hatası yok. Orada o tacı oyuncuların başlatmaması gerekiyordu. İlk golde yardımcı hakem görmedi. Diagne 'top bizden çıkıyor' diye depar attı. Hakem bunu test edebilmeli. Benim gördüğüm görüntülerde değdiğini görmedim. Yine de yüzde yüz emin olamadım. VAR protokolüne bu taçta girecek yakında. Etkiliyor çünkü. Galatasaray-Fenerbahçe maçında da oldu. Bülent Yıldırım’a Allah uzun ömürler versin ama artık hakemlik falan yapmasın. Muhtemelen son derbi maçıdır. Necip iki kez kartlık faul yapıyor…. Umarım hakemlik olarak sonu olur Bülent Yıldırım’ın. Hayırlısıyla bitsin bu lig. Kimse kimsenin başarısına başarısızlığına kılıf aramaması lazım. Maça damgasını vuran hakemin taktir haklarını ev sahibinden yana kullanmasıdır. Hoca gidiyor mesela Mete Kalkavan’a sahanın ortasında hesap soruyor. Bu demek değildir ki Galatasaray şampiyonluğu hak etmiyor."

Rıdvan Dilmen: Pozisyonu 2 dakika 20 saniyede mi çözdünüz? Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Derbinin ilk yarısını değerlendiren NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın VAR hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Beşiktaşlıların maçtan sonra çok konuşacağı bir derbi oluyor""Golden 3-5 dakikaya kadar iki kadronun oynadığı oyun normaldi. Taç bizdendi, şundandı derken, Beşiktaşlı oyuncular tacı atmaya giderken, Diagne tacı kullandı. Yorum yapmayacağım, birkaç kez izlemem lazım. 2 dakika 20 saniye ofsayt mı, değil mi diye bekledik. Şimdi Cüneyt hocaya soruyorum? Bu pozisyonu 2 dakika 20 saniyede mi çözdünüz? Diagne yarım metre ofsayt. Kartlarda da standart yok. Bülent Yıldırım görmemiş olabilir ama Cüneyt Çakır görmeli, Atiba'ya Luyindama'dan dirsek var. Caner Erkin'e verilen sarı kartta faul bile yok. Hakem ve VAR'ın tartışılacağı maç bekliyordum. Belhanda'nın kartı doğru ama onun dışındaki pozisyonları hakem hocaları tartışacaktır. Muhtemel Beşiktaş normal düzene dönecektir. Ljajic forvet arkasında geçecektir. Sola Güven Yalçın mı geçer göreceğiz. Ancak Beşiktaşlıların maçtan sonra çok konuşacağı bir derbi oluyor. Derbilerdeki atmosferler hakemlerin takdir haklarını en az yüzde 10 etkiliyor. Hakemlerin kafaları karışık."Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olay çıkartan taç