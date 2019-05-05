Rıdvan Dilmen: Bülent Yıldırım artık hakemlik yapmasın
Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım'ın yönetimini eleştirdi. Dilmen, "Allah uzun ömürler versin ama artık hakemlik falan yapmasın" ifadelerini kullandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı 2-0 yendi ve ligin bitmesine 3 hafta kala liderliğe yükseldi.Karşılaşmanın ardından derbiyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, mücadelenin hakemi Bülent Yıldırım için çarpıcı yorumlarda bulundu.
NTV yorumcusu Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Maça damgasını vuran hakemin taktir haklarını ev sahibinden yana kullanmasıdır"
"Türk futbolu hiç olmadığı kadar kötü bir döneme geldi hakemler açısından. İkinci gol Beşiktaşlı oyuncuların gafleti. Beşiktaş’ın yediği ikinci golde hakem hatası yok. Orada o tacı oyuncuların başlatmaması gerekiyordu. İlk golde yardımcı hakem görmedi. Diagne 'top bizden çıkıyor' diye depar attı. Hakem bunu test edebilmeli. Benim gördüğüm görüntülerde değdiğini görmedim. Yine de yüzde yüz emin olamadım. VAR protokolüne bu taçta girecek yakında. Etkiliyor çünkü. Galatasaray-Fenerbahçe maçında da oldu. Bülent Yıldırım’a Allah uzun ömürler versin ama artık hakemlik falan yapmasın. Muhtemelen son derbi maçıdır. Necip iki kez kartlık faul yapıyor…. Umarım hakemlik olarak sonu olur Bülent Yıldırım’ın. Hayırlısıyla bitsin bu lig. Kimse kimsenin başarısına başarısızlığına kılıf aramaması lazım. Maça damgasını vuran hakemin taktir haklarını ev sahibinden yana kullanmasıdır. Hoca gidiyor mesela Mete Kalkavan’a sahanın ortasında hesap soruyor. Bu demek değildir ki Galatasaray şampiyonluğu hak etmiyor."
Yorum