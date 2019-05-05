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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk yarısını değerlendiren Rıdvan Dilmen, mücadelede VAR incelemesinin uzun sürmesini eleştirdi. Dilmen ayrıca bir pozisyonda Luyindama'nın Atiba'ya dirseği olduğunu belirterek, "Bülent Yıldırım görmemiş olabilir ama VAR hakemi Cüneyt Çakır görmeli" yorumunda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen.

Spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Derbinin ilk yarısını değerlendiren NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın VAR hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi.

Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Beşiktaşlıların maçtan sonra çok konuşacağı bir derbi oluyor"


  • "Golden 3-5 dakikaya kadar iki kadronun oynadığı oyun normaldi. Taç bizdendi, şundandı derken, Beşiktaşlı oyuncular tacı atmaya giderken, Diagne tacı kullandı. Yorum yapmayacağım, birkaç kez izlemem lazım. 2 dakika 20 saniye ofsayt mı, değil mi diye bekledik. Şimdi Cüneyt hocaya soruyorum? Bu pozisyonu 2 dakika 20 saniyede mi çözdünüz? Diagne yarım metre ofsayt. Kartlarda da standart yok. Bülent Yıldırım görmemiş olabilir ama Cüneyt Çakır görmeli, Atiba'ya Luyindama'dan dirsek var. Caner Erkin'e verilen sarı kartta faul bile yok. Hakem ve VAR'ın tartışılacağı maç bekliyordum. Belhanda'nın kartı doğru ama onun dışındaki pozisyonları hakem hocaları tartışacaktır. Muhtemel Beşiktaş normal düzene dönecektir. Ljajic forvet arkasında geçecektir. Sola Güven Yalçın mı geçer göreceğiz. Ancak Beşiktaşlıların maçtan sonra çok konuşacağı bir derbi oluyor. Derbilerdeki atmosferler hakemlerin takdir haklarını en az yüzde 10 etkiliyor. Hakemlerin kafaları karışık."

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olay çıkartan taç
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olay çıkartan taç

Galatasaray ile Beşiktaş derbisinin ilk yarısı gergin anlara sahne oldu. Mariano'nun topu uzaklaştırmak için vurduğu topa Caner Erkin'in müdahale ettiğini belirten Bülent Yıldırım'ın, taçı Galatasaray'a vermesi ortalığı karıştırdı.Pozisyonun Onyekuru'nun attığı golle sonuçlanmasıyla birlikte büyük tartışma çıktı.Pozisyonla ilgili değişik açılar;

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