Rıdvan Dilmen derbinin en iyi ismini açıkladı

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Türk Telekom Stadyumu'nda golsüz berabere kaldığı maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, derbide öne çıkan futbolcuları açıkladı.

"Maçın en iyisi Luyindama"

Maçın adamının Luyindama olduğunu ifade eden NTV yorumcusu Dilmen, şöyle konuştu;

"Maçın en iyisi Luyindama derim. En az 6 tane kapattığı pozisyon oldu. Sonrasında da Altay derim. Fenerbahçe'den Altay diyelim, Galatasaray'dan Luyindama ama yine de maç için Gustavo'yu öne çıkaralım. Çok önemli hamleler yaptı. Gustavo'nun yanında Sosa oynadı Tolga Ciğerci yerine, verdiğin zaman alırsın. Sosa'nın ölüsü oynuyor. Ciğerci faydalı oyuncu ama Sosa ve Gustavo iyi oyuncu. İki tane iyi oyuncu oynadı yan yana."

Galatasaray hükmen yenilgiden döndü Süper Lig’in 3. haftasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden gol sesi çıkmadı. Bol pozisyonun yaşandığı ve son yılların en çekişmeli mücadelesine sahne olan dev maçta, taraflar 1’er puana razı oldu.Galatasaray sahada 12 kişi olduDerbide Galatasaray aleyhine yapılması muhtemel kural hatası son anda önlendi. Maçın 70. dakikasında sarı-kırmızılı takım 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Feghouli’nin yerine Babel, Arda Turan’ın yerine Etebo, Falcao’nun yerine ise Diagne girdi. Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı. O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu.Teknik ekip uyardıBu sırada G.Saraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.Derbide kazanan çıkmadı (ÖZET)Fernando Muslera’nın acı günü: Annesi hayatını kaybetti