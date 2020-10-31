Rıdvan Dilmen: Galatasaraylı oyuncular Fatih Terim'i mahcup etmedi
Rıdvan Dilmen: Galatasaraylı oyuncular Fatih Terim'i mahcup etmedi
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, geçtiğimiz hafta içinde sarı-kırmızılı yönetimle Fatih Terim arasında geçen toplantıya atıfta bulunarak, "Galatasaray oyuncuları, hocalarını mahcup etmediler" ifadelerini kullandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 45+2. dakikada Babel'in attığı golle 1-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Ankaragücü mücadelesini yorumladı.
"İyi oyundan öte 3 puanı hedefledi"
Galatasaray'ın aldığı galibiyet hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Fatih Terim'in maç öncesi açıklamaları kendisinden duymaya alışkın olmadığım biçimdeydi. İyi oyundan öte 3 puanı hedefleyen bir yaklaşım sunmuştu. Bunu da hem kadroda hem de oyuncu pozisyonlarında bazı değişiklikler yaparak sağlamaya çalıştı" ifadelerini kullandı.
"Hocalarını mahcup etmediler"
Sarı-kırmızılıların iyi oynamadan kazandığını belirten Dilmen, "Galatasaray oyuncuları hocalarını mahcup etmediler. Açıklamadan 'kötü oynayın' sonucu çıkarmış gibilerdi. Sonuçta Galatasaray 3 puanı cebine attı ama sahada oynanan futbol çok kötüydü onlar adına" dedi.
Galatasaray oyuncuları hocalarını mahçup etmediler! Açıklamadan "kötü oynayın" sonucu çıkarmış gibilerdi. Sonucta Galatasaray 3 puanı cebine attı ama sahada oynanan futbol çok kötüydü onlar adına.
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