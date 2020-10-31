​Rıdvan Dilmen: Galatasaraylı oyuncular Fatih Terim'i mahcup etmedi

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 45+2. dakikada Babel'in attığı golle 1-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Ankaragücü mücadelesini yorumladı.

"İyi oyundan öte 3 puanı hedefledi"

Galatasaray'ın aldığı galibiyet hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Fatih Terim'in maç öncesi açıklamaları kendisinden duymaya alışkın olmadığım biçimdeydi. İyi oyundan öte 3 puanı hedefleyen bir yaklaşım sunmuştu. Bunu da hem kadroda hem de oyuncu pozisyonlarında bazı değişiklikler yaparak sağlamaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

"Hocalarını mahcup etmediler"

Sarı-kırmızılıların iyi oynamadan kazandığını belirten Dilmen, "Galatasaray oyuncuları hocalarını mahcup etmediler. Açıklamadan 'kötü oynayın' sonucu çıkarmış gibilerdi. Sonuçta Galatasaray 3 puanı cebine attı ama sahada oynanan futbol çok kötüydü onlar adına" dedi.

Galatasaray tek golle kazandı Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 45+2. dakikada Babel'in attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 13'e yükseltirken, Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.Gelecek hafta sarı-kırmızılılar deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak. Ankaragücü ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.Marcelo Saracchi sakatlandıSüper Lig’in 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray’da Marcelo Sarachhi sakatlandı. Mücadelenin 53. dakikasında sakatlık yaşayan Uruguaylı sol bek kendini yere bıraktı. Maça devam edemeyen 22 yaşındaki futbolcunun yerine 56. dakikada Emre Taşdemir oyuna dahil oldu.Marcelo Saracchi bu sezon daha önce ligin ikinci haftasında deplasmanda oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında da sakatlık yaşamıştı. Saracchi, 45+2. dakikada Ryan Babel’in golünde asisti yapan futbolcuydu.Marcao 75. dakikada sakatlandıSüper Lig’in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile mücadele eden Galatasaray’da Marcelo Saracchi’nin ardından Marcao da sakatlanarak oyundan çıktı. Maçın 65. dakikasında sakatlanan Brezilyalı defans oyuncusu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam etti. Daha sonra karşılaşmaya devam edemeyen 24 yaşındaki futbolcu, 75. dakikada yerini Ryan Donk’a bıraktı.Dört maç sonra kalesini gole kapattıGalatasaray, 4 resmi maçın ardından bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde kalesini kapatan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 1 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Süper Lig müsabakasında da kalesinde gol gördü.UEFA Avrupa Ligi maçında İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilen Galatasaray, ligde Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yense de rakibinin 1 gol bulmasını engelleyemedi. Sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü müsabakasında gol yemeyerek 4 maç sonra kalesini gole kapattı.

Galatasaray oyuncuları hocalarını mahçup etmediler! Açıklamadan "kötü oynayın" sonucu çıkarmış gibilerdi. Sonucta Galatasaray 3 puanı cebine attı ama sahada oynanan futbol çok kötüydü onlar adına. — Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) October 31, 2020



