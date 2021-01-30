Rıdvan Dilmen hayranı olduğu futbolcuyu açıkladı

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı futbolcu Ryan Donk için ayrı bir parantez açtı. Ünlü yorumcu, Hollandalı futbolcunun profesyonelliğine hayranlık duyduğunu ifade etti.
Dilmen'in 34 yaşındaki oyucu hakkında yaptığı açıklama şöyle;
"Çok değerli, hayranıyım"
- "Ryan Donk, çok değerli bir oyuncu, hayranıyım. Müthiş bir profesyonel. Fedakarlık yapıyor, haftaya oynamasa, hocam niye oynatmıyorsun demez. Göbeğe geç deseler geçecek, geriye geç deseler geçecek. Rakiple asla kavga etmez, uğraşmaz."