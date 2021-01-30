Spor Rıdvan Dilmen hayranı olduğu futbolcuyu açıkladı
SÜPER LİG

Rıdvan Dilmen hayranı olduğu futbolcuyu açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un performansı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer alıyor.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer alıyor.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı futbolcu Ryan Donk için ayrı bir parantez açtı. Ünlü yorumcu, Hollandalı futbolcunun profesyonelliğine hayranlık duyduğunu ifade etti.

Dilmen'in 34 yaşındaki oyucu hakkında yaptığı açıklama şöyle;

"Çok değerli, hayranıyım"


  • "Ryan Donk, çok değerli bir oyuncu, hayranıyım. Müthiş bir profesyonel. Fedakarlık yapıyor, haftaya oynamasa, hocam niye oynatmıyorsun demez. Göbeğe geç deseler geçecek, geriye geç deseler geçecek. Rakiple asla kavga etmez, uğraşmaz."
Ryan Donk, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 19 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

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