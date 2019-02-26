Rıdvan Dilmen'den derbi sonrasında Fenerbahçe tahmini

Rıdvan Dilmen, 3-0'dan 3-3'e gelen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı. Tecrübeli yorumcu, Beşiktaş'ın artık ikincilik için oynayacağını söylerken Fenerbahçe için dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Ne 3-0'lık bir Beşiktaş oyunu vardı ne de 3-0'lık Fenerbahçe oyunu vardı. Daha iyi oynadığı maçları gol atmadan bitirdiği maçlar oldu. İlk yarıda Fenerbahçe'nin koruduğu kalede rezalet bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe'nin çok kötü olmasından kaynaklı. Ersun Yanal'da ikinci yarı ya herro ya da merro dedi. Valbuena, sahada, Ayew sahada, Soldado sahada. Ne yapayım 5 olursa olsun dedi. Her şeye rağmen 101 dakika oynanan oyun bundan daha iyi yönetemezdi. 3-0'dan 3-3'e götüren Fenerbahçe için müthiş bir motivasyon olacaktır sezonun geri kalanında."

Ligin devamında neler olacak?

"Ersun Yanal'ın bugüne kadar verimli olduğunu söyleyemem. İkinci yarını lideri olmak istiyordu. Ali bey de ilk üçe razıyım diyordu. Ama 3-0'dan 3-3 taşımak sezonu geri kalanında müthiş bir motivasyon olacaktır. Fenerbahçe dip yapacakken tavan yaptı. 1-0 kazansa bu kadar tavan yapmazdı. Ama mutlaka şu iki yarıyı Ersun Yanal ve bütün oyuncular Samandıra'da, Şenol Güneş ve bütün oyuncular Ümraniye'de biz nerede yanlış yaptık diye bakmalılar."

Beşiktaş deplasmanı 1 puan, Rize 3 puan yazdım, Başakşehir maçına da 1 yazdım. Şu iyi midir? Fenerbahçe 5 puan alsa dahi ligin bitiminde hala potada olacak.

🎞 #Panorama

📌Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe

▪Takım Kadroları

▪İstatistikler

▪Maç Yorumu─@erginaslan: "Gecenin kaybedeni Şenol Güneş'tir." pic.twitter.com/PaFPbe9uGh — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 25 Şubat 2019

Beşiktaşlı taraftarlardan Şenol Güneş'e büyük tepki Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısında ilk yarıda 3-0 öne geçmesine rağmen ikinci devrede yediği gollerle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.Karşılaşmada yakaladığı fırsatı değerlendiremeyen Beşiktaş'ta taraftarlar, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Bazı taraftarlar, ikinci yarıda oyuna müdahale edemediği gerekçesiyle tecrübeli teknik adama tepkide bulundu.Hatırlanacağı üzere milli takımın başına geçeceği konuşulan Şenol Güneş'in bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalar da siyah beyazlı taraftarlar arasında tepki çekmişti.Güneş yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı zorlanıyorSiyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Fenerbahçe karşısında dördüncü kez beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, takımda dördüncü sezonunu geçiren Güneş dönemindeki 8 Fenerbahçe maçında ayrıca ikişer galibiyet ve yenilgi aldı.

Sadık Çiftpınar: Fenerbahçe ile şaka olmaz Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Sadık Çiftpınar, 3-0'dan 3-3'e getirdikleri maç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Sadık Çiftpınar'ın sözleri;"3. golde hatam var, taraftarlardan özür diliyorum. Attığım golden sonra onun da biraz duygu patlaması oldu. Hata yapmasam belki bugün kazanırdık. Devre arasında hocamız bize harika bir konuşma yaptı, inanarak sahaya çıktık. Rakip taraftarlar Fenerbahçe kümeye diye bağırırken biz sahaya çıktık ve Fenerbahçe ile şaka olmayacağını gösterdik."Sadık Çiftpınar: "Fenerbahçe ile şaka olmayacağını gösterdik." pic.twitter.com/RsiQy0g795— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 25 Şubat 2019 Beşiktaşlı taraftarlardan Şenol Güneş'e büyük tepkiHasan Ali Kaldırım'dan dikkat çeken gol sevinciVodafone Park'ta taç kavgası: Saha karıştı