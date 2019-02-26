Rıdvan Dilmen'den derbi sonrasında Fenerbahçe tahmini
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrasında önemli değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, bu karşılaşmanın siyah beyazlılar için büyük bir kayıp olduğunu ifade ederken Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir tespitte bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Rıdvan Dilmen, 3-0'dan 3-3'e gelen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı. Tecrübeli yorumcu, Beşiktaş'ın artık ikincilik için oynayacağını söylerken Fenerbahçe için dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.
İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;
"Ne 3-0'lık bir Beşiktaş oyunu vardı ne de 3-0'lık Fenerbahçe oyunu vardı. Daha iyi oynadığı maçları gol atmadan bitirdiği maçlar oldu. İlk yarıda Fenerbahçe'nin koruduğu kalede rezalet bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe'nin çok kötü olmasından kaynaklı. Ersun Yanal'da ikinci yarı ya herro ya da merro dedi. Valbuena, sahada, Ayew sahada, Soldado sahada. Ne yapayım 5 olursa olsun dedi. Her şeye rağmen 101 dakika oynanan oyun bundan daha iyi yönetemezdi. 3-0'dan 3-3'e götüren Fenerbahçe için müthiş bir motivasyon olacaktır sezonun geri kalanında."
Ligin devamında neler olacak?
"Ersun Yanal'ın bugüne kadar verimli olduğunu söyleyemem. İkinci yarını lideri olmak istiyordu. Ali bey de ilk üçe razıyım diyordu. Ama 3-0'dan 3-3 taşımak sezonu geri kalanında müthiş bir motivasyon olacaktır. Fenerbahçe dip yapacakken tavan yaptı. 1-0 kazansa bu kadar tavan yapmazdı. Ama mutlaka şu iki yarıyı Ersun Yanal ve bütün oyuncular Samandıra'da, Şenol Güneş ve bütün oyuncular Ümraniye'de biz nerede yanlış yaptık diye bakmalılar."
Beşiktaş deplasmanı 1 puan, Rize 3 puan yazdım, Başakşehir maçına da 1 yazdım. Şu iyi midir? Fenerbahçe 5 puan alsa dahi ligin bitiminde hala potada olacak.
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