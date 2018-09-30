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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye teknik direktör önerisi

Fenerbahçe'nin Rizespor yenilgisini yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerin teknik direktörü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dilmen'in çıkışı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen.

Rıdvan Dilmen.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Rizespor'a 3-0 yenildiği maçtan sonra flaş açıklamalarda bulundu. Dilmen, sarı lacivertlilerin Aykut Kocaman'a hala maaş ödediğini vurgularken takımın başına Kocaman'ın getirilebileceği önerisinde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

  • "Comolli’nin ücreti var. Şu an Aykut Kocaman’a ücret ödeniyor. Yeni gelecek teknik direktöre de para vereceksiniz. 3 teknik direktörle mi çalışacaksınız? Hazır Aykut Kocaman’a maaş veriyorsunuz getireceksiniz o zaman. Zaten ekonomik sıkıntın var. Aykut Kocaman'a para ödüyorsun. Bari getir Aykut Kocaman bu takım için her şeyini yapar. Ersun Yanal'a da karşı değilim ama zaten Aykut'a para ödüyorsun onun için söylüyorum."

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