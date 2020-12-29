Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Şampiyon olamaz!

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Sivasspor'u 3-0 yendiği maçın ardından Rıdvan Dilmen, zirve yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şampiyonluk mücadelesinin Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında geçeceğini ifade eden Dilmen, Trabzonspor'un ise bu yarışın içerisinde olamayacağını iddia etti.
NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;
"Yarışın içerisinde olması mümkün değil" "Trabzonspor'un kadrosu şampiyonluğa oynayacak bir kadro değil. Ligin vasat takımlarından bir tanesi. Mümkün değil şampiyonluk yarışında olması. Kadro yapılarına baktığımızda Trabzonspor, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın gerisinde. Antep'i belki geçer, o da forma geçer." Galatasaray, Trabzon'dan lider döndü
Yılın son derbisinde Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 29'a yükseltirken maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor ise 20 puanda kaldı.Gelecek hafta Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'ün misafiri olacak.Avcı'dan tek değişiklikTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Atakaş Hatayspor maçına göre Galatasaray karşısında ilk 11’de tek değişikliğe gitti. Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Ekuban’ın yokluğunda sağ kanattan Yusuf Sarı’ya görev verdi. Bordo-mavililerde kadro dışı bırakılan Bilal, Plaza ile Diabate’nin yanı sıra kovid-19 tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile sakatlığı bulunan Ekuban kadroda yer almadı.Yusuf Sarı ilk kez 11'deTrabzonspor’un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban’ın sakatlığı nedeniyle genç oyuncu Yusuf Sarı maça 11’de başladı. Bu sezon 9 maçta kadroya giren Yusuf Sarı, Galatasaray karşılaşmasıyla ilk kez bu sezon bir maça da 11’de başlamış oldu.Galatasaray'da 2 değişiklikGalatasaray’da Trabzonspor karşısında geçen haftaki Göztepe karşılaşmasına göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda Luyindama'nın yerine Marcao, Diagne'nin yerine de Oğulcan Çağlayan görev yaptı.Eksikler fazlaGalatasaray'da Senegalli santrfor Mbaye Diagne, ailesinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi pozitif çıktığı için tedbir amaçlı kadroya alınmadı. Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan aile bireyiyle hastalık sürecinde doğrudan temaslı durumda olan Diagne'ye iki gün arayla yapılan testler negatif sonuçlandı. Buna rağmen Diagne, hem Galatasaraylı hem de Trabzonsporlu futbolcuların sağlığını riske atmamak adına maç kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, koronavirüs izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir de kadroda bulunmuyor.Marcao döndüLigin 13’üncü haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve 14’üncü haftadaki Göztepe müsabakasında cezasını dolduran Marcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü.Falcao 8 maç sonra kadrodaSüper Lig’in 7’nci haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyen ve sonrasında 8’inci haftadaki Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maç öncesi antrenmanda sakatlanan Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte takıma geri döndü. 1'i cezası, 7'si de sakatlığı nedeniyle son 8 resmi maçı kaçıran ve hafta içinde takımla çalışmalara katılan 34 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosunda kendine yer buldu.Terim'in yokluğunda maça Şahin çıktıSüper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören ve 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim’in yokluğunda Trabzonspor karşılaşmasında takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin yer aldı.Yusuf Yazıcı tribünden izlediTrabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, izinli olduğu için geldiği Trabzon'da önce Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti. Ardından ise Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maçı özel davetli olarak tribünden takip etti.
Beşiktaş'tan zirveye kartal pençesi: Sergen Yalçın'ın öğrencileri üçte üç yaptı
Beşiktaş, Sivasspor'u 3-0 mağlup etti ve Süper Lig'de zirve takibini devam ettirdi.Maçtan dakikalar;3. dakikada Yatabare’nin sağdan ortaladığı topu Rosier yaptığı dokunuşla havalandırdı. Hakan Arslan’ın havalanan topa yaptığı kafa vuruşunda Gradel topun sahibi oldu. Gradel’in sert şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.18. dakikada sağ taraftan Ghezzal’ın ortasında kale önünde Güven’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-033. dakikada sağ taraftan sağ taraftan Erdoğan’ın yaptığı ortada ön direkte Yatabare’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü. Kaleci Ersin ikinci hamlede topun sahibi oldu.33. dakikada sol taraftan N’koudou’nun içeri sokularak yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Mensah’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.Sivasspor devre arasında 10 kişi kaldıSüper Lig’in 15’inci haftasında Beşiktaş’ın Sivasspor’u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekipten Hakan Arslan, ilk yarının sona ermesinin ardından karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler’e Beşiktaş’ın attığı golün öncesinde topun taç çizgisini geçtiğini göstererek itirazlarda bulundu. Şiddetli itirazları sonunda sarı kart ile cezalandırılan Hakan Arslan, daha sonra elindeki telefonu yere fırlattı ve reklam panolarına tekme attı. Tecrübeli futbolcu bu hareketi sonrasında ikinci sarı kartı gördü ve ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.66. dakikada Rosier'in uzak mesafeden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.78. dakikada uzun pasta savunmanın arkasına hareketlenen Yasin Öztekin'den önce kaleci Ersin, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Yasin'e çarpan top Beşiktaş ceza alanına düşerken, Welinton rakibinden önce meşin yuvarlağı kornere gönderdi.84. dakikada Beşiktaş ani geliştirdiği atakta golü buldu. Savunmadan çıkan siyah-beyazlı ekipte Dorukhan, savunmanın arkasına hareketlenen Larin'i gördü. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Larin'in vuruşunda, kaleci Samassa'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.90+2. dakikada N'Koudou'nun pasında ceza alanı önünde topla buluşan Oğuzhan Özyakup, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.15. haftanın kapanışında Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, ligde ikinci sıraya yükseldi. pic.twitter.com/9Mu2fxPhJK— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 28, 2020 Beşiktaşlı futbolcular Aboubakar’ı unutmadıSüper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, Sivasspor’u konuk ederken, siyah-beyazlı ekip 18. dakikada Güven Yalçın’ın golüyle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Bu golün ardından bütün futbolcular yedek kulübesine koşarken, kulübeden Aboubakar’ın formasını aldılar. Hafta içinde annesi vefat eden ve bugün cenaze için Kamerun’a giden Aboubakar’ı unutmayan futbolcular, Güven’in attığı golü, yıldız futbolcuyu hatırlayarak kutladılar.Beşiktaş-Sivasspor maçında yaşanan pozisyon ilk değil: Taç tartışmasında kural ne diyor?Beşiktaş-Sivasspor maçında tartışmalı karar: Top içeride mi dışarıda mı?
Yorum