Rizespor'dan Allahyar açıklaması

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak güzel bir başlangıç yakalayan Fenerbahçe'de gözler transfere dönmüş durumda. Son olarak bonservisi elinde olan Adil Rami'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler Luiz Gustavo transferinde de sona yaklaştı.

Bu sezon başında İran'ın Esteghlal takımında transfer edilen Allahyar Sayyadmanesh ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre sarı-lacivertliler 18 yaşındaki genç oyuncuyu Çaykur Rizespor'a önerdi ve son karar için teknik direktör İsmail Kartal'ın kararı beklenilmeye başlandı.