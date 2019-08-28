Rizespor'dan Allahyar açıklaması
SÜPER LİG

Rizespor'dan Allahyar açıklaması

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, bu sezon kadrosuna kattığı Allahyar Sayyadmanesh
ile ilgili bir gelişme yaşandı. İranlı oyuncunun Çaykur Rizespor'a önerildiği iddia edilirken, Rizespor Başkanı Hasan Kartal böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Haber Merkezi Diğer
Allahyar geçtiğimiz sezon 17 karşılaşmada 2 gol 2 asist ile oynadı.

Allahyar geçtiğimiz sezon 17 karşılaşmada 2 gol 2 asist ile oynadı.

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak güzel bir başlangıç yakalayan Fenerbahçe'de gözler transfere dönmüş durumda. Son olarak bonservisi elinde olan Adil Rami'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler Luiz Gustavo transferinde de sona yaklaştı.

Bu sezon başında İran'ın Esteghlal takımında transfer edilen Allahyar Sayyadmanesh ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre sarı-lacivertliler 18 yaşındaki genç oyuncuyu Çaykur Rizespor'a önerdi ve son karar için teknik direktör İsmail Kartal'ın kararı beklenilmeye başlandı.

  • Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal TRT Spor'a yaptığı açıklamada bu haberleri yalanlarken, "Allahyar ile ilgili Fenerbahçe'den bir teklif almadık." ifadelerini kullandı.

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