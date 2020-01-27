Rodriguez Fenerbahçe'yi sordu

Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo, Başakşehir maçından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada sarı-lacivertli takıma transferi gündemde olan Milan’ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez’in kendisini aradığı ve Fenerbahçe’yi sorduğunu söyledi.

Wolfsburg’da Rodriguez ile birlikte oynadıklarını hatırlatan Luiz Gustavo, "Kendisi gerçekten çok iyi bir insan, aynı zamanda çok kaliteli bir futbolcu. Sol bekte çok iyi. Wolfsburg’da beraber oynama şansımız oldu. Eğer transfer olursa hem saha içinde hem de saha dışında Fenerbahçe’ye çok katkı sağlayacaktır. Rodriguez kulüp hakkında bilgi almak için beni aradı. Fenerbahçe hakkında sorular sordu. Normal bir konuşmaydı" ifadelerini kullandı.