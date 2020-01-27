SÜPER LİG

Rodriguez Fenerbahçe'yi sordu

Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luiz Gustavo, Ricardo Rodriguez kendisine Fenerbahçe'yi sorduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rodriguez bu sezon Milan formasıyla 5 karşılaşmada görev yaptı.

Rodriguez bu sezon Milan formasıyla 5 karşılaşmada görev yaptı.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo, Başakşehir maçından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada sarı-lacivertli takıma transferi gündemde olan Milan’ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez’in kendisini aradığı ve Fenerbahçe’yi sorduğunu söyledi.

Wolfsburg’da Rodriguez ile birlikte oynadıklarını hatırlatan Luiz Gustavo, "Kendisi gerçekten çok iyi bir insan, aynı zamanda çok kaliteli bir futbolcu. Sol bekte çok iyi. Wolfsburg’da beraber oynama şansımız oldu. Eğer transfer olursa hem saha içinde hem de saha dışında Fenerbahçe’ye çok katkı sağlayacaktır. Rodriguez kulüp hakkında bilgi almak için beni aradı. Fenerbahçe hakkında sorular sordu. Normal bir konuşmaydı" ifadelerini kullandı.

Gustavo ligde oynadığı 16 karşılaşmada 2 gol 1 asistle oynadı.
Gustavo ligde oynadığı 16 karşılaşmada 2 gol 1 asistle oynadı.

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