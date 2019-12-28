Rodriguez'e oynama garantisi

Sol bek transferi yapmak isteyen Fenerbahçe’de, listenin ilk sırasında Milan’ın İsviçreli sol beki Rodriguez yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Napoli’nin de transfer etmek istediği Rodriguez’i belli sayıda maç oynama garantisi vererek, ikna etmeye çalışıyor.

Avrupa Şampiyonası’nda milli takımda yer almak isteyen İsviçreli sol bek sürekli oynamak istediği için sarı-lacivertli kulübün teklifine sıcak bakıyor.

Pazarlıklar sürüyor

Oyuncuyla maaş konusunda pazarlıklarını sürdüren sportif direktör Damien Comolli, transferi kiralık olarak bitirmek için Milan ile de yoğun görüşüyor. Milan ise transfere zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor ve satın alma opsiyonu olarak 8 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe ise satın alma opsiyonunu 5 milyon Euro seviyesine çekmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, alternatif olarak Fransa Ligue 1 takımlarından OGC Nice forması giyen Racine Coly için de görüşmelerini sürdürüyor.