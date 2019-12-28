SÜPER LİG

Rodriguez'e oynama garantisi

Fenrbahçe'nin Milan forması giyen sol bek Rodriguez'i maç oynama garantisi vererek ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsviçre Milli Takımı formasıyla 71 maça çıkan Rodriguez, 8 gol kaydetti.

İsviçre Milli Takımı formasıyla 71 maça çıkan Rodriguez, 8 gol kaydetti.

Fotoğraf: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Sol bek transferi yapmak isteyen Fenerbahçe’de, listenin ilk sırasında Milan’ın İsviçreli sol beki Rodriguez yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Napoli’nin de transfer etmek istediği Rodriguez’i belli sayıda maç oynama garantisi vererek, ikna etmeye çalışıyor.

Avrupa Şampiyonası’nda milli takımda yer almak isteyen İsviçreli sol bek sürekli oynamak istediği için sarı-lacivertli kulübün teklifine sıcak bakıyor.

Pazarlıklar sürüyor

Oyuncuyla maaş konusunda pazarlıklarını sürdüren sportif direktör Damien Comolli, transferi kiralık olarak bitirmek için Milan ile de yoğun görüşüyor. Milan ise transfere zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor ve satın alma opsiyonu olarak 8 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe ise satın alma opsiyonunu 5 milyon Euro seviyesine çekmek istiyor.

  • Sarı-lacivertliler, alternatif olarak Fransa Ligue 1 takımlarından OGC Nice forması giyen Racine Coly için de görüşmelerini sürdürüyor.

Coly, bu sezon Nice formasıyla çıktığı 10 maçta 1 gol attı.
Coly, bu sezon Nice formasıyla çıktığı 10 maçta 1 gol attı.

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PORTRE | Mesut Özil
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