SÜPER LİG

Roma’dan Marcao için yeni teklif

İtalya Serie A ekibi, Galatasaray’ın Brezilyalı stoperini transfer etmek için son teklifini sundu. Roma, sarı-kırmızılı takımdan Marcao’yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Marcao

Marcao

İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma, transferin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao için girişimlerini hızlandırdı. İtalyan gazetesi Corriere dello Sport’un haberine göre; Roma, koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan kriz nedeniyle daha fazla bonservis harcaması yapmak istemiyor. Satın alma opsiyonlu kiralama politikası belirleyen Serie A ekibi, Marcao için benzer bir formülle Galatasaray’ı ikna etmek istiyor. Roma, sarı-kırmızılılara, Brezilyalı oyuncu için zorunlu satın alma şartlı kiralama teklifi sundu. Transfer yapmak için bonservis gelirine ihtiyaç duyan Galatasaray ise bu teklifi kabul etmedi. Yönetim, transferin ancak kendi şartlarıyla gerçekleşebileceğini Roma’ya iletti. İtalyan ekibinin Chris Smalling transferinden vazgeçtiği ve hafta boyunca Marcao’yu transfer etmek için girişimlerini sürdüreceği gelen haberler arasında yer aldı.

ALMAK İÇİN SATMAK ŞART

Roma, Galatasaray’ın şartlarına göre Marcao’yu transfer etmek için oyuncu satışı gerçekleştirmeye çalışıyor. 4 futbolcusunu satış listesine koyan İtalyan ekibi, hafta boyunca bu oyuncuları elinden çıkartmaya çalışacak. Juan Jesus, Federico Fazio, Javier Pastore ve Diego Perotti’yi satış listesine koyan Roma, bu isimlerden gelecek bonservis geliri ile Marcao transferini tamamlamak istiyor. Ancak hiçbir takım bu oyuncular için istenen bonservis bedelini ödemeye yanaşmıyor.

Muslera’nın acı günü

Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’nın annesi Norma hayatını kaybetti. Uruguaylı file bekçisi, annesini görmek için izin almıştı. Sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera’nın annesi için taziye mesajı yayınladı. Fenerbahçe Kulübü de Muslera için başsağlığı mesajı yayınladı. Spor camiasından birçok isim de Uruguaylı kalecinin acısını paylaştı.

Rangers maçına Letonyalı hakem

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Perşembe günü İskoçya’da Rangers ile yapacağı maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Glasgow şehrindeki Ibrox Stadı’nda TSİ 21.45’te başlayacak maçta Treimanis’in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. 4. hakem ise Aleksandrs Golubevs olacak.

Galatasaray hükmen yenilgiden döndü
Galatasaray hükmen yenilgiden döndü

Süper Lig’in 3. haftasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden gol sesi çıkmadı. Bol pozisyonun yaşandığı ve son yılların en çekişmeli mücadelesine sahne olan dev maçta, taraflar 1’er puana razı oldu.Galatasaray sahada 12 kişi olduDerbide Galatasaray aleyhine yapılması muhtemel kural hatası son anda önlendi. Maçın 70. dakikasında sarı-kırmızılı takım 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Feghouli’nin yerine Babel, Arda Turan’ın yerine Etebo, Falcao’nun yerine ise Diagne girdi. Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı. O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu.Teknik ekip uyardıBu sırada G.Saraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.Derbide kazanan çıkmadı (ÖZET)Fernando Muslera’nın acı günü: Annesi hayatını kaybetti

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