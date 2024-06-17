|
Spor

Romanya - Ukrayna Maç Kadrosu ve İlk 11'ler

EURO 2024 E Grubu’nda Romanya ve Ukrayna karşı karşıya gelecek. Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Romanya - Ukrayna maç kadrosu ve ilk 11’leri haberimizde.

15:15 - 17/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:15 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Romanya - Ukrayna Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Romanya - Ukrayna Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu’nda Romanya ve Ukrayna kozlarını paylaşacak. Romanya - Ukrayna maç kadrosu ve ilk 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ROMANYA - UKRAYNA MAÇ KADROSU

İLK 11'LER

ROMANYA

Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Razvan Marin, Marius Marin, Stanciu; Man, Dragus, Coman.

UKRAYNA

Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Stepanenko, Sudakov; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

> Romanya ile Ukrayna, tarihlerinde bir resmi maçta ilk kez karşılaşacak. İki ülke arasındaki altı hazırlık maçının ilk üçünü Romanya kazanırken, daha sonraki üç karşılaşma Ukrayna mağlubiyetine sahne olmadı (2G 1B).

> Avrupa Şampiyonası tarihinde en az iki turnuvada boy gösteren takımlar arasında en yüksek mağlubiyet yüzdesinin sahibi Ukrayna (%73; 8/11).

> Avrupa Şampiyonası'nda altıncı kez boy göstermeye hazırlanan Romanya, son katılımını gerçekleştirdiği 2016'ya grup aşamasında sadece 1 puan toplayarak veda etti.

> Ülke tarihinde çıktığı 16 Avrupa Şampiyonası maçının sadece birini kazanabilen Romanya (5B 10M), tek galibiyetini EURO 2000'de İngiltere'yi 3-2 mağlup ederek aldı.

> Avrupa Şampiyonası tarihinde attığı 10 golün yarısını duran toplarla kaydeden Romanya (penaltı x3, korner x1 & frikik x1), bu turnuvadaki son yedi maçının hiçbirinde akan oyun golü bulamadı.

> Bugüne kadar çıktığı 16 Avrupa Şampiyonası maçının sadece yüzde 6'sını kazanabilen Romanya (1/16), en az iki turnuvada boy gösteren ülkeler arasındaki en düşük yüzdenin sahibi. Bu organizasyonda en az 10 maça çıkan takımlar arasında en düşük gol ortalaması da Romanya'ya ait (0.63; 10/16).

> Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son dokuz grup maçının altısında gol atamayan Ukrayna, diğer üç karşılaşmada ikişer gol sevinci yaşadı: 2-1 vs İsveç (2012), 2-1 vs Kuzey Makedonya (2021) & 2-3 vs Hollanda (2021).

> Bu turnuvada Romanya'yı çalıştıracak olan Edward Iordanescu, EURO 2016'da görev yapan babası Anghel Iordanescu'dan bu yana bunu başaran ilk teknik direktör oldu.

> Andriy Yarmolenko, Ukrayna'nın Avrupa Şampiyonası tarihinde attığı sekiz golün %63'üne doğrudan katkı sağladı (2 gol & 3 asist).



#Romanya
#Ukrayna
#EURO 2024
28 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Zilhicce ayı ne zaman bitecek? Diyanet 2024 Zilhicce ayının bitiş tarihi