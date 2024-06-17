Romanya - Ukrayna Maç Kadrosu ve İlk 11'ler

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu’nda Romanya ve Ukrayna kozlarını paylaşacak. Romanya - Ukrayna maç kadrosu ve ilk 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ROMANYA - UKRAYNA MAÇ KADROSU

İLK 11'LER

ROMANYA

Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Razvan Marin, Marius Marin, Stanciu; Man, Dragus, Coman.

UKRAYNA

Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Stepanenko, Sudakov; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

> Romanya ile Ukrayna, tarihlerinde bir resmi maçta ilk kez karşılaşacak. İki ülke arasındaki altı hazırlık maçının ilk üçünü Romanya kazanırken, daha sonraki üç karşılaşma Ukrayna mağlubiyetine sahne olmadı (2G 1B).

> Avrupa Şampiyonası tarihinde en az iki turnuvada boy gösteren takımlar arasında en yüksek mağlubiyet yüzdesinin sahibi Ukrayna (%73; 8/11).

> Avrupa Şampiyonası'nda altıncı kez boy göstermeye hazırlanan Romanya, son katılımını gerçekleştirdiği 2016'ya grup aşamasında sadece 1 puan toplayarak veda etti.

> Ülke tarihinde çıktığı 16 Avrupa Şampiyonası maçının sadece birini kazanabilen Romanya (5B 10M), tek galibiyetini EURO 2000'de İngiltere'yi 3-2 mağlup ederek aldı.

> Avrupa Şampiyonası tarihinde attığı 10 golün yarısını duran toplarla kaydeden Romanya (penaltı x3, korner x1 & frikik x1), bu turnuvadaki son yedi maçının hiçbirinde akan oyun golü bulamadı.

> Bugüne kadar çıktığı 16 Avrupa Şampiyonası maçının sadece yüzde 6'sını kazanabilen Romanya (1/16), en az iki turnuvada boy gösteren ülkeler arasındaki en düşük yüzdenin sahibi. Bu organizasyonda en az 10 maça çıkan takımlar arasında en düşük gol ortalaması da Romanya'ya ait (0.63; 10/16).

> Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son dokuz grup maçının altısında gol atamayan Ukrayna, diğer üç karşılaşmada ikişer gol sevinci yaşadı: 2-1 vs İsveç (2012), 2-1 vs Kuzey Makedonya (2021) & 2-3 vs Hollanda (2021).

> Bu turnuvada Romanya'yı çalıştıracak olan Edward Iordanescu, EURO 2016'da görev yapan babası Anghel Iordanescu'dan bu yana bunu başaran ilk teknik direktör oldu.

> Andriy Yarmolenko, Ukrayna'nın Avrupa Şampiyonası tarihinde attığı sekiz golün %63'üne doğrudan katkı sağladı (2 gol & 3 asist).







