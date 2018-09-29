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Ronaldo'dan Salah'a Puskas göndermesi: Benim golüm en iyisiydi

Ronaldo'dan Salah'a gönderme

Sosyal medya üzerinden taraftarların sorularını yanıtlayan Cristiano Ronaldo, FIFA tarafından Puskas Ödülü verilen Mohamed Salah'a göndermede bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Fotoğraf: MASSIMO PINCA / Reuters
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Fotoğraf: MASSIMO PINCA / Reuters
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Juventus'un yıldız ismi Cristiano Ronaldo, Napoli maçı öncesi sosyal medya üzerinden taraftarların sorularını cevapladı.

Eski takım arkadaşı Luka Modric'in FIFA'da yılın en iyi oyuncusu ödülünü almasıyla ilgili, "Modric'i tebrik ederim, çok iyi" ifadelerini kullandı. Portekizli yıldız ayrıca yılın en iyi golüne verilen Puskas Ödülü'nün Muhammed Salah'a gitmesiyle ilgili ise şunları kaydetti:

  • Salah'ın golü iyiydi ancak ciddi olursak benim röveşata golüm en iyisiydi. Ama hayat böyle, bazen kazanır bazen de kaybedersin. 15 yıldır bu seviyedeyim.

Ronaldo, "Tüm zamanların en iyi futbolcusu kim?" sorusuna ise gülerek, "Tabii ki benim" yanıtını verdi.

Ronaldo aynı golü yine attı
Diğer

Ronaldo aynı golü yine attı

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a attığı müthiş golle spor dünyasını sallayan Cristiano Ronaldo aynı golü tekrar attı.

Mohamed Salah idollerini açıkladı
Mohamed Salah idollerini açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Fransa basınından L'Equipe'e dikkat çeken açıklamalar yaptı.Brezilyalı Ronaldo, Zinedine Zidane ve Francesco Totti'yi idol olarak gördüğünü söyleyen Mohamed Salah, gerekçelerini ise şu sözlerle ifade etti:"Zidane'ı Real'de çok izledim"Bu isimlere bakarsanız, hepsinin kendi tarzı olduğunu görürsünüz. Zidane'ı Real Madrid'de oynarken çok fazla izledim. İnanılmaz işler yaptığı maçlar vardı. Zaten ona baktığınızda futbola aşık olduğunu görebiliyorsunuz."Antrenmana ilk o gelir, en son o giderdi"Francesco Totti'nin sahada her şeyi yapabilme yeteneğini hayal edemezsiniz. İnsan olarak çok iyi. Büyük bir profesyonel. Roma'dayken her zaman antrenmanlara ilk o gelir, en son o çıkardı. Tabii transferim olunca ilk ben gelmeye başladım (Gülüyor). Ronaldo'nun bitiriciliği ve futbola olan sevgisini de biliyorsunuz.Salah'tan Ramos'a tek kelimelik cevap

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