Ronaldo'dan Salah'a Puskas göndermesi: Benim golüm en iyisiydi
Ronaldo'dan Salah'a gönderme
Sosyal medya üzerinden taraftarların sorularını yanıtlayan Cristiano Ronaldo, FIFA tarafından Puskas Ödülü verilen Mohamed Salah'a göndermede bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
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Juventus'un yıldız ismi Cristiano Ronaldo, Napoli maçı öncesi sosyal medya üzerinden taraftarların sorularını cevapladı.
Eski takım arkadaşı Luka Modric'in FIFA'da yılın en iyi oyuncusu ödülünü almasıyla ilgili, "Modric'i tebrik ederim, çok iyi" ifadelerini kullandı. Portekizli yıldız ayrıca yılın en iyi golüne verilen Puskas Ödülü'nün Muhammed Salah'a gitmesiyle ilgili ise şunları kaydetti:
Salah'ın golü iyiydi ancak ciddi olursak benim röveşata golüm en iyisiydi. Ama hayat böyle, bazen kazanır bazen de kaybedersin. 15 yıldır bu seviyedeyim.
Ronaldo, "Tüm zamanların en iyi futbolcusu kim?" sorusuna ise gülerek, "Tabii ki benim" yanıtını verdi.
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