Ronaldo'dan Salah'a gönderme

Juventus'un yıldız ismi Cristiano Ronaldo, Napoli maçı öncesi sosyal medya üzerinden taraftarların sorularını cevapladı.

Eski takım arkadaşı Luka Modric'in FIFA'da yılın en iyi oyuncusu ödülünü almasıyla ilgili, "Modric'i tebrik ederim, çok iyi" ifadelerini kullandı. Portekizli yıldız ayrıca yılın en iyi golüne verilen Puskas Ödülü'nün Muhammed Salah'a gitmesiyle ilgili ise şunları kaydetti:

Salah'ın golü iyiydi ancak ciddi olursak benim röveşata golüm en iyisiydi. Ama hayat böyle, bazen kazanır bazen de kaybedersin. 15 yıldır bu seviyedeyim.

Ronaldo, "Tüm zamanların en iyi futbolcusu kim?" sorusuna ise gülerek, "Tabii ki benim" yanıtını verdi.

00:20 dk 07 Nisan 2018 Diğer Ronaldo aynı golü yine attı Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a attığı müthiş golle spor dünyasını sallayan Cristiano Ronaldo aynı golü tekrar attı.