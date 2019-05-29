Rüya gibi bir sezon geçti

Galatasaray’da bu sezon kiralık olarak forma giyen ancak gösterdiği performansla, sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Henry Onyekuru, 2 kupadan dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Rüya gibi bir sezon geçirdiklerini ifade eden 21 yaşındaki futbolcu, “Çok mutluyum tabi ki. Rüya gibi bir sezon oldu. İlk sezon, Galatasaray’da oynuyorsunuz ve oynadığınız ilk sezonda 2 kupa kazanıyorsunuz. Bundan dolayı tüm takıma çok teşekkür ediyorum” dedi. Kararın kendisine bırakılması durumunda Everton’a dönmeyip, Galatasaray’da kalmak istediğini ifade eden Onyekuru, “Eğer sadece benim kararım olsa kalmaktan yanayım. Galatasaray’da çok mutluyum. Bu tip durumlarda iki kulübün alacağı karar çok önemli. Sadece benim karar verme şansım olsa hiç düşünmem, kalırım” diye konuştu.

SON GOLDE ÇOK MUTLU OLDUM

Galatasaray formasıyla bu sezon 44 maça çıkan ve 16 gol ve 6 asistlik perfortmans sergileyen Nijeryalı futbolcu, Başakşehir maçında attığı golün kendisini en çok mutlu eden gol olduğunu dile getirdi. Onyekuru, “Şampiyonluk golü benim için güzel bir anıydı. Güzel bir goldü. O golden sonra şampiyonluk geldi. Beni en çok mutlu eden gol olarak, o golü söyleyebiliriz” dedi. Takım olarak bu sezon çok zorlu süreçlerden geçtiklerini söyleyen genç oyuncu, “Ama her zaman çalıştık ve pes etmedik. Ümitsizliğe de kapılmadık. Sonunda da böyle güzel bir başarı geldi” ifadelerini kullandı.

TARAFTAR İNANILMAZ

Galatasaray taraftarının takıma inanılmaz destek verdiğini söyleyen Onyekuru, “Aslında gelmeden önce taraftarlarıyla ilgili bilgim vardı. Galatasaray taraftarının her maçta takımının yanında olduğunu, hiç bırakmadığını ve özellikle iç sahada oluşturduğu atmosferi biliyordum. Ama buraya gelince bire bir yakından görme fırsatı yakaladım. Gerçekten inanılmaz bir duygu ve atmosfer. Onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Takım arkadaşları Belhanda ve Feghouli’nin kendisine katkı sağladığını da söyleyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, “İkisi de çok yetenekli, kaliteli ve tecrübeli oyuncular. Saha içerisinde bu tip oyuncularla oynamak ister istemez kolaylıklar sağlıyor. Çünkü benim nerelere koşu yapacağımı biliyorlar. Topu nereye atacaklarını biliyorlar. Attığım gollerde onların da bana çok büyük katkısı oldu” şeklinde konuştu.

En hızlısı benim

Ağır bir sakatlıktan çıktıktan sonra yoğun bir çalışma temposuna girdiğini belirten Onyekuru, “Sakatlandığım yer olan ayak içiydi. Bu vuruşlarımın eski haline gelmesi için sadece sahada değil, salonda yapılacak çalışmalar da çok önemliydi. Ayak içinin tekrar güçlenmesi, eski kapasitesine gelmesi için, o çalışmaları fazlasıyla yaptım” dedi.

Kendisinin Rodrigues ve Bruma’ya göre daha hızlı olduğunu ifade eden Onyekuru, “Sadece bu üçlü arasında değil, ligde de en hızlı olan benim” diyerek sözlerini tamamladı.