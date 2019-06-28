Ryan Babel imzaya geldi

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray’ın listesinde bulunan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, İstanbul’a geldi. ABD’deki tatili tamamlayan Babel, İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

Yeni havalimanına inen Babel’i sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri karşıladı. Fulham’dan ayrılan ve transferi bir süredir gündemi meşgul eden Hollandalı oyuncunun yakın zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirilmesi bekleniyor. Sağlık kontrollerinden geçecekolan Ryan Babel’in 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

Ryan Babel’e 2.5 milyon Euro yıllık maaş ve bonusların verileceği bildirildi. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş ve Fulham dahil olmak üzere toplamda çıktığı 35 karşılaşmada 11 gol 5 asistle oynadı. Son olarak İngiliz ekibi Fulham’da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Ajax, Liverpool’un dışında Türkiye’de Kasımpaşa ve Beşiktaş’ta forma giydi.

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Galatasaray, yeni sezon planlaması kapsamında Henry Onyekuru’ya alternatif olarak iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu transfer etmek istiyordu. Nijeryalı futbolcu, sezon başında Everton’dan kiralık olarak Galatasaray’a gelmişti.

Sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun bonservisini almak istese de yüksek maliyet nedeniyle bu transferden vazgeçmişti. Galatasaray teknik heyeti, Onyekuru’dan doğacak boşluğu Hollandalı yıldız Babel ile kapatmayı planlıyor.