Sahada Cüneyt Çakır VAR’da Koray Gençerler

Süper Lig’de sezonun ilk devresi, dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 18 takımın kıyasıya mücadelesiyle geçen bu süreci hakemler de yoğun bir maç takvimiyle karşı karşıya kaldı. Her sezon olduğu gibi 2019-2020 sezonunda da VAR sistemine rağmen hakemler sık sık eleştiri oklarının hedefi oldu.

VAR’ın lideri Koray Gençerler

Futbolda hataları en aza indirgemek için getirilen VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulaması, 17 haftalık periyotta yer yer tartışmalara yol açsa da lehine birçok hatalı kararın verilmesine de engel oldu. Ligin ilk yarısında VAR odasına en fazla giren isim ise Koray Gençlerler. Gençerler, MHK tarafından 11 müsabakaya VAR olarak atandı. 41 yaşındaki hakemi, 9 kez VAR görevini üstlenen Serkan Tokat takip etti. Bahattin Şimşek de 8 maçta VAR hizmeti verdi.

Emre Malok da AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) koltuğunda en çok oturan hakem olarak dikkat çekiyor.

TFF Beşiktaş'ın talebini reddetti: VAR kayıtları açıklanmayacak TFF, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulamaları kapsamındaki kayıtların paylaşımı hakkında son günlerde oluşan gündem ile ilgili açıklama yaptı.Konuyla ilgili Federasyon'dan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;"Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulamaları kapsamındaki kayıtların paylaşımı hakkında son günlerde oluşan gündem üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) arasında 02.03.2017 tarihinde yapılan protokol üzerine, TFF Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına 2017-2018 sezonu TFF 1. Lig Play-Off müsabakaları ile başlanmış, sistem 2018-2019 sezonuyla birlikte Süper Lig, TFF Süper Kupa ve son 16 turundan itibaren Ziraat Türkiye Kupası’nda da uygulamaya konulmuştur.Futbol Oyun Kuralları VAR Protokolü’nde yer alan ve IFAB’ın ülke Federasyonları Hakem Kurulları’na sirküle ettiği VAR Uygulamaları El Kitapçığı’nın VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılamayacağına ilişkin düzenlemelerine göre, VAR kayıtlarının sadece eğitim amaçlı kullanılması uygulamasına devam edilmektedir.Ayrıca kayıtların paylaşılmamasını tavsiye eden IFAB tarafından yapılan açıklamalarda, bu husustaki nihai kararın ülke federasyonlarına ait olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamdaki uygulama Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi mevcut şekliyle sürdürülecektir.Kaldı ki; federasyonumuz gerek IFAB, gerekse VAR’ın uygulandığı ülke federasyonları ile yakın temasta olup bu ülkelerdeki çalışmaları yakından takip etmektedir ve olası gelişmelere sistemin adapte edileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır"VAR'a rağmen sabıkaları bitmiyorAhmet Nur Çebi'den hakem isyanı: Kadıköy'de yaşananları hiçbir Beşiktaşlı unutmayacakGaleri: Rıdvan Dilmen: Cüneyt Çakır skora etki edecek hatalar yaptı





En fazla düdük çalan Cüneyt Çakır

Ligin ilk yarısında en çok düdük çalan hakem Cüneyt Çakır oldu. Çakır, tam 11 maçta hakem olarak sahada yer aldı. 43 yaşındaki hakemin yönettiği bu mücadeleler arasında Galatasaray-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Beşiktaş, Beşiktaş-Galatasaray gibi önemli karşılaşmalar da bulunuyor.

Çakır’ı en çok maç yöneten hakemler sıralamasında 10’ar defa ile Ali Palabıyık ile Fırat Aydınus izliyor. Abdulkadir Bitigen, Ali Şansalan, Yaşar Kemal Uğurlu ve Halil Umur Meler de 9 maçta düdük çaldı.

En çok Burak Şeker ve Kutluhan Bilgiç yoruldu

Süper Lig, 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan mücadeleleri göz önüne aldığımızda ilk yarıda en fazla yorulan isimler Burak Şeker ve Kutluhan Bilgiç. Şeker, 5’er defa TFF 1. Lig ve AVAR, 3 kez VAR, 4 defa Türkiye Kupası, 2 sefer de Dördüncü Hakem olmak üzere toplam 19 maça atandı. Kutluhan Bilgiç de 10 TFF 1. Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 AVAR, 5 kez de Dördüncü Hakem görevlerinde bulundu.

Cüneyt Çakır'ın iki yüzü: VAR da farklı orta hakemken daha farklı Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta Adem Büyük, Lens'in ayağına arkadan yaptığı hareket sebebiyle kırmızı kart gördü. VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alarak pozisyonu inceleyen ve tecrübeli oyuncuyu saha dışına gönderen Çakır'ın bu kararı Trabzonsporluların da dikkatini çekti.Bunun arkasında yatan sebep ise ligin ilk yarısındaki Beşiktaş-Trabzonspor maçında benzer bir pozisyonda Adriano'ya kart gösterilmemesi. O mücadelenin VAR hakemi olan Cüneyt Çakır, orta hakem Halil Umut Meler'i uyarmadığı için pozisyonda kart çıkmamış sadece faul düdüğü çalınmıştı.Adem Büyük'ün kırmızı kartla cezalandırıldığı pozisyon;Yeni Malatya'da Adem Büyük 41. dakikada kırmızı kart gördü pic.twitter.com/Db3jlEAj6w— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Şubat 2019





Ali Palabıyık sararttı

MHK, 17 haftada oynanan 153 maçta 24 hakemi Süper Lig maçlarında sahaya sürdü. Bu hakemler söz konusu maçlarda toplam 757 defa (çift sarı kartlar dahil) sarı kartına başvurdu. Söz konusu kartların 57’sini ise Ali Palabıyık gösterdi. Palabıyık, böylelikle ligin ilk yarısında en fazla sarı kartına başvuran oldu. 38 yaşındaki Palabıyık’ı 55 kez ile Abdulkadir Bitigen, 52 defayla da Halil Umut Meler takip ediyor.

4 hakem 5’er defa kırmızı çıkardı

Ligin ilk devresinde en fazla kırmızı kartına başvuran hakemler Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Öğretmenoğlu 1’i direkt, 4’ü çift sarıdan, Palabıyık; 2’si direkt, 3’ü çift sarıdan, Bitigen ve Meler de 3’ü direkt, 2’si çift sarıdan toplam 5’er defa kırmızısına başvurdu.



Penaltıcılar Palabıyık ve Bitigen

Ligde 17 haftalık bölümde 5’er defa beyaz noktaya giden Ali Palabıyık ve Abdulkadir Bitigen, en fazla penaltı çalan hakemler arasında ilk sırayı paylaşıyor. Bu isimleri 4’er penaltı ile Arda Kardeşler ve Haili Umut Meler izledi.