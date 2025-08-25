Yeni Şafak
Saint-Maximin Meksika'yı ayağa kaldırdı: Son dakikada galibiyeti getirdi | VİDEO

11:4725/08/2025, Pazartesi
G: 25/08/2025, Pazartesi
Allan Saint-Maximin'in yaşadığı gol sevinci.
Allan Saint-Maximin'in yaşadığı gol sevinci.

Club America'da forma giyen eski Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin, Atlas karşısında fileleri havalandırdı. Son dakikada attığı golün ardından Fransız futbolcu çılgına döndü. İşte Saint-Maximin'in attığı gol...

Eski Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin'in formasını giydiği Club America, ligin 6. haftasında Atlas ile karşı karşıya geldi.


Meksika ekibiyle ilk maçına çıkan Fransız kanat oyuncusu attığı golle takımına galibiyeti getirdi.


89'uncu dakikada gelişen atakta ceza sahası içerisine gönderilen topu gelişene yaptığı vuruşla tamamlayan Saint-Maximin fileleri havalandırdı.


Gol sonrası büyük sevinç yaşan 28 yaşındaki futbolcu takla şov yaptı.


İşte Saint Maximin'in attığı gol;

#Allan Saint-Maximin
#Club America
#Fenerbahçe
