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Sakarya Büyükşehir’in yetenekli raketleri derece yaptı

Sakarya Büyükşehir’in yetenekli raketleri derece yaptı

16:269/04/2025, Çarşamba
IHA
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Derece yapan sporcular madalyalarını aldı.
Derece yapan sporcular madalyalarını aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi masa tenisi sporcuları, TBMM 23 Nisan Spor Kupası’nda yapılan il birinciliği müsabakalarında çeşitli aldıkları şampiyonluklarla zirveye yürüdü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcuları, TBMM 23 Nisan Spor Kupası çerçevesinde gerçekleştirilen Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında ter döktü.


5 Nisan tarihinde Lütfü Yaman Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda Esila Su Yalçın 'Yıldız Kızlar' kategorisinde, Elif İkra Keyfli 'Küçük Kızlar' kategorisinde, Hasan İbrahim Sözer 'Minik Erkekler' kategorisinde birinciliğini ilan etti. Ali Taha Yenihayat 'Minik Erkekler' kategorisinde ikinci oldu.


Aldıkları bu derecelerle zirveye yürüyen takım, Büyükşehir Belediyesi’ne masa tenisi alanında önemli bir başarı kazandırdı.




#Sakarya Büyükşehir Belediyesi
#TBMM 23 Nisan Spor Kupası
#Esila Su Yalçın
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