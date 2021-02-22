Spor Samet Aybaba imzayı attı İşte yeni takımı
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Samet Aybaba imzayı attı: İşte yeni takımı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi AA
Adana Demirspor Kulübü Başkan Vekili Metin Korkmaz ve teknik direktör Samet Aybaba birlikte poz verdi.
Adana Demirspor Kulübü Başkan Vekili Metin Korkmaz ve teknik direktör Samet Aybaba birlikte poz verdi.

Adana Demirspor Kulübü, teknik direktör Samet Aybaba'yı resmen açıkladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, ülkemizin tecrübeli teknik direktörlerinden Samet Aybaba ile 2,5 yıllığına anlaşmış bulunuyoruz. Camiamızın yakından tanıdığı ve benimsediği Samet hocamız takımımızı hedefe ulaştırma adına önemli bir misyon üstlenecektir" denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Murat Sancak ise "Bu birlikteliğin gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan yöneticimiz Metin Korkmaz'a da çok teşekkür ederim. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.

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