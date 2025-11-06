Şampiyonlar Ligi haftanın 11'inde tek Galatasaraylı var

Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının en iyi ilk 11'i açıklandı. Kadroda Galatasaray'dan tek futbolcu yer aldı.
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının en iyi 11'ine seçildi.
UEFA'nın açıklamasına göre Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yendiği karşılaşmada "hat-trick" yapan Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi.
Ligde 4. haftanın 11'inde şu isimler yer aldı:
Kaleci:
Manuel Neuer (Bayern Münih)
Defans:
Derrick Luckassen (Pafos), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Carlos Augusto (Inter)
Orta saha:
Carlos Forbs (Club Brugge), İbrahim Maza (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Davide Zappacosta (Atalanta)
Forvet:
Phil Foden (Manchester City), Victor Osimhen (Galatasaray), Mikel Merino (Arsenal)
#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Victor Osimhen