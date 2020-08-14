UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Bayern Münih Barcelona karşısında şov yaptı

Şampiyonlar Ligi'nde erken final olarak görülen maçta şoke eden skor

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Bayern Münih'i karşı karşıya getiren çeyrek final maçını Alman ekibi Bayern Münih kazandı. Hans Flick'in öğrencileri Barcelona'yı adeta sahadan silerken Bayern Münih karşılaşmadan 8-2 galip ayrıldı. Barcelona-Bayern Münih maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayern Münih, Barcelona karşısında tarihi bir skora imza attı.

Bayern Münih, Barcelona karşısında tarihi bir skora imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Bayern Münih'i karşı karşıya getiren çeyrek final maçını Alman ekibi Bayern Münih kazandı. Hans Flick'in öğrencileri Barcelona'yı adeta sahadan silerken Bayern Münih karşılaşmadan 8-2 galip ayrıldı. Barcelona-Bayern Münih maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2'lik tarihi skorla geçerek tur atladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Barcelona ile Bayern Münih Estadio da Luz'da karşı karşıya geldi. Slovenyalı hakemler Damir Skomina, Jure Praprotnik ve Robert Vukan’ın yönettiği maçta Münih, Müller’in golüyle henüz 4’üncü dakikada 1-0 öne geçti.

İspanyol ekibi Alaba'nın 7’nci dakikada kendi kalesine attığı golle durumu 1-1’e getirdi. Bayern Münih 1-1 sonrası arka arkaya golleri buldu.

Alman ekibi, 21’de Ivan Perisic, 27’de Serge Gnabry ve 31’de Müller'in golleriyle ilk yarıyı 4-1 önde kapattı. İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan Alman ekibi, 57’nci dakikada Suarez ile durumu 4-2’ye getiren Barcelona’ya acımadı.

Bayern; 63’de Kimmich, 82’de Lewandowski, 87 ve 89’da Coutinho’nun golleriyle durumu 8-2 yaptı. Tarihi skor sonrası Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Rus halterci 400 kilogram kaldırmaya çalışırk...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.