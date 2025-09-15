Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor: İşte ilk hafta fikstürü

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması heyecanı yarın oynanacak 6 müsabakayla başlayacak. Organizasyonda mücadele edecek tek Türk takımı olan Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.