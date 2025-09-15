Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor: İşte ilk hafta fikstürü

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu lig aşaması, yarın oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. İşte maç fikstürü...
Turnuvada 36 takımın lig usulü mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8’e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemeler sonrası son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24’ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
19.45 Athletic Bilbao - Arsenal
19.45 PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise
22.00 Juventus - Borussia Dortmund
22.00 Real Madrid - Olimpik Marsilya
22.00 Benfica - Karabağ
22.00 Tottenham - Villarreal
19.45 Olympiakos - Pafos
19:45 Slavia Prag - Bodo/Glimt
22:00 Ajax - Inter
22:00 Bayern Münih - Chelsea
22:00 Liverpool - Atletico Madrid
22.00 Paris Saint-Germain - Atalanta
19.45 Club Brugge - Monaco
19.45 Kopenhag - Bayer Leverkusen
22.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray
22:00 Manchester City - Napoli
22.00 Newcastle United - Barcelona
22.00 Sporting Lizbon - Kairat