Şampiyonluk hediyesi Onyekuru ve Lemina

Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 20 yıl sonra mağlup ettiği deplasman galibiyetinde başrol oynayan Henry Onyekuru ile bu sezon taraftarın sevgilisi haline gelen Mario Lemina’nın bonservislerinin alınması için düğmeye basıldı. Geçtiğimiz sezon alınan şampiyonluğun hediyesi olarak Radamel Falcao’yu getiren başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, 23. şampiyonluk kazanılması halinde Onyekuru ve Lemina’yı transfer edecek. Hem Onyekuru, hem Lemina daha önce yaptıkları açıklamalarında sarı-kırmızılı takımda kariyerlerine devam etmek istediklerini belirtirken, yönetim iki futbolcunun da kulüpleriyle görüşmeleri sürdürüyor.

Galatasaray Cengiz'le coşuyor Galatasaray’da Ocak 2018’de başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz, adını efsane başkanlar arasına yazdırmak için adım adım ilerliyor. Mustafa Cengiz, başkanlık koltuğunda oturduğu iki sezon boyunca 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, bu sezonda aynı hedefle yoluna devam ediyor. Lig şampiyonlukları dışında bir Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa sevinci yaşayan başkan Cengiz, 20 yıl sonra Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yenen başkan olarak da adını tarihe yazdırdı. Mustafa Cengiz, başkanlığı süresince Kadıköy’de oynanan 3 maçta 2 beraberlik ve bir galibiyet görürken, henüz yenilgi yaşamadı. Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu ayrıca Florya Metin Oktay Tesisleri’nin yeniden kulübe kazandırılması, 10 yılın ardından kar açıklanması gibi olumlu işlere de imza attı. UEFA SÜRECİNİ İYİ YÖNETTİBu sezonun ara transfer döneminde Galatasaray’ın gündemine gelen Arda Turan ismi başkan Mustafa Cengiz tarafından veto edilmişti. Teknik heyetin Arda’yı ısrarla istemesine rağmen 33 yaşındaki oyuncunun transferine sıcak bakmayan başkan Cengiz, teknik heyetle ters düşmesine rağmen geri adım atmadı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in en önemli icraatlarından birisi ise göreve gelmesinin akabinde UEFA ile yaptığı görüşmeler oldu. Sarı-kırmızılı kulübün Finansal Fair Play’e uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından men cezası alması gündemdeyken başkan Cengiz ve ekibi, İsviçre-İstanbul arasında adeta mekik dokurken, kulübü men cezasından kurtardı.MAHKEMELERİ KAZANDIGalatasaray’ın 2019 yılı olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz, konuyu mahkemeye taşıyarak başkanlık makamını korumuştu. Bu süreçte Cengiz ve yönetimi aleyhine bir çok dava da muhalefetten gelirken, Galatasaray Başkanı mahkemelerden istediği sonuçları aldı. Cengiz bu süreçten takımı uzak tutarak, futbolcuların olumsuz yönünde etkilenmemesi için yaptığı çalışmalar da alkış aldı.Mustafa Cengiz: "Mohaç Meydan Muharebesi'ne gitmiyoruz arkadaşlar..." pic.twitter.com/U8MafJBQGl— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 20 Şubat 2020

Southampton’dan kiralanan Lemina’nın sözleşmesinde 16 milyon Euro’luk transfer etmek opsiyonu bulunuyor. Monaco’dan kiralanan Onyekuru’nun sözleşmesinde satın alma bedeli bulunmazken, kulüp iki futbolcu için de kıran kırana bir pazarlık yapacak. Galatasaray, iki ismin transfer bedellerinin kaynağını ise gözden düşen Younes Belhanda ve Mbaye Diagne’yi sezon sonunda satarak oluşturmak istiyor. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda sezon sonunda birçok isimle yollarını ayırarak yeniden yapılandırmaya gidecek.

Mustafa Cengiz: "Mohaç Meydan Muharebesi'ne gitmiyoruz arkadaşlar..." pic.twitter.com/U8MafJBQGl — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 20, 2020

İpler bizim elimizde!

Süper Lig’de oynadıkları son maçta Kadıköy’de 20 yıl sonra Fenerbahçe’yi 3-1 deviren Galatasaray, gözünü üst üste 3. kez şampiyonluğa dikti. Teknik heyet, futbolcularıyla yaptığı görüşmede rehavete kapılmamaları yönünde uyarılarda bulunurken, kalan maçlar için “İpler bizim elimizde” mesajı verdi. Sarı-kırmızılı takım, ligde kalan maçların tamamını kazanırsa şampiyonluk ipini üst üste 3. kez göğüsleyecek. Ligde çıktığı son 7 maçta 7 galibiyet alan Galatasaray, seriyi sezon sonuna kadar sürdürmenin planlarını yapıyor.