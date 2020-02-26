Şampiyonluk hediyesi Onyekuru ve Lemina

Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 20 yıl sonra mağlup ettiği deplasman galibiyetinde başrol oynayan Henry Onyekuru ile bu sezon taraftarın sevgilisi haline gelen Mario Lemina’nın bonservislerinin alınması için düğmeye basıldı. Geçtiğimiz sezon alınan şampiyonluğun hediyesi olarak Radamel Falcao’yu getiren başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, 23. şampiyonluk kazanılması halinde Onyekuru ve Lemina’yı transfer edecek. Hem Onyekuru, hem Lemina daha önce yaptıkları açıklamalarında sarı-kırmızılı takımda kariyerlerine devam etmek istediklerini belirtirken, yönetim iki futbolcunun da kulüpleriyle görüşmeleri sürdürüyor.
Southampton’dan kiralanan Lemina’nın sözleşmesinde 16 milyon Euro’luk transfer etmek opsiyonu bulunuyor. Monaco’dan kiralanan Onyekuru’nun sözleşmesinde satın alma bedeli bulunmazken, kulüp iki futbolcu için de kıran kırana bir pazarlık yapacak. Galatasaray, iki ismin transfer bedellerinin kaynağını ise gözden düşen Younes Belhanda ve Mbaye Diagne’yi sezon sonunda satarak oluşturmak istiyor. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda sezon sonunda birçok isimle yollarını ayırarak yeniden yapılandırmaya gidecek.
Mustafa Cengiz: "Mohaç Meydan Muharebesi'ne gitmiyoruz arkadaşlar..." pic.twitter.com/U8MafJBQGl
Mustafa Cengiz: "Mohaç Meydan Muharebesi'ne gitmiyoruz arkadaşlar..." pic.twitter.com/U8MafJBQGl— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 20, 2020
İpler bizim elimizde!
Süper Lig’de oynadıkları son maçta Kadıköy’de 20 yıl sonra Fenerbahçe’yi 3-1 deviren Galatasaray, gözünü üst üste 3. kez şampiyonluğa dikti. Teknik heyet, futbolcularıyla yaptığı görüşmede rehavete kapılmamaları yönünde uyarılarda bulunurken, kalan maçlar için “İpler bizim elimizde” mesajı verdi. Sarı-kırmızılı takım, ligde kalan maçların tamamını kazanırsa şampiyonluk ipini üst üste 3. kez göğüsleyecek. Ligde çıktığı son 7 maçta 7 galibiyet alan Galatasaray, seriyi sezon sonuna kadar sürdürmenin planlarını yapıyor.
- Derbideki olaylar için yasal işlem başlatıldı
- Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olayların yaşandığını belirtti. Yaşanan olayların maddeler halinde sıralandığı ve şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı duyuruldu.
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