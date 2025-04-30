Samsunspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 34. hafta

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Samsunspor evinde Eyüpspor’u konuk edecek.
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Samsunspor evinde Eyüpspor’u konuk edecek. Ligde maç fazlasıyla 3. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti. Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde futbolcular, 4 takımlı turnuva yaptı. Peki, Samsunspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maça dair tüm bilgiler.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına bugün devam etti. Thomas Reis’in öğrencileri Avrupa yolunda kritik haftada puan kaybetmek istemiyor. Peki, Samsunspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
SAMSUNSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
SAMSUNSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Samsunspor - Eyüpspor maçı
4 Mayıs Pazar günü saat 16.00
’da başlayacak. Maç
beIN SPORTS
ekranlarından naklen yayınlanacak.
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 34. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 34. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
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