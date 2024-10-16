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Samsunspor Fenerbahçe karşısında galibiyet istiyor

Samsunspor Fenerbahçe karşısında galibiyet istiyor

13:0016/10/2024, Çarşamba
AA
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Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karadeniz ekibi, sarı lacivertlileri yenerek yoluna devam etmek istiyor. Samsunspor'da, Fenerbahçe maçı hazırlıkları, Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan antrenmanla devam etti.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.


Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladı.


Ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Marius Mouandilmadji, Lubomir Satka, Angelo Gomes Nanu antrenmana katılmadı.


Samsun ekibi, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.

#Samsunspor
#Fenerbahçe
#Süper Lig

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