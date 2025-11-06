Samsunspor - Hamrun | Canlı skor - Canlı sonuç

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Malta ekibi Hamrun ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Kazak hakem Saryev düdük çalacak.

Lig aşamasına 2'de 2 ile başlayan kırmızı-beyazlılar, rakibini mağlup ederek ilk 8 yolunda önemli bir adım atmak istiyor.