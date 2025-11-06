Yeni Şafak
Samsunspor - Hamrun | Canlı skor - Canlı sonuç

6/11/2025, Perşembe
Samsunspor ilk maçında Legia Varşova'yı ardından Dinamo Kiev'i mağlup etmeyi başarmıştı.
UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Samsunspor sahasında Hamrun ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Malta ekibi Hamrun ile karşı karşıya gelecek.


Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Kazak hakem Saryev düdük çalacak.


Lig aşamasına 2'de 2 ile başlayan kırmızı-beyazlılar, rakibini mağlup ederek ilk 8 yolunda önemli bir adım atmak istiyor.


Samsunspor'da tedavileri süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin bu akşam forma giyemeyecek.


SAMSUNSPOR - HAMRUN MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor:
Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Celil, Musba, Mouandilmadji
Hamrun Spartans:
Bonello, Rafael, Polito, Marcelina, Camenzuli, Hadzi, Bjelicic, Coric, Eder, Thioune, Koffi

SAMSUNSPOR - HAMRUN CANLI SKOR

UEFA KONFERANS LİGİ 3. HAFTA SONUÇLARI
