UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Samsunspor sahasında Hamrun'u 3-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı. Galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Carlo Holse, 58. dakikada Emre Kılınç ve 77. dakikada Marius attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Malta ekibi Hamrun'u 3-0 mağlup etti.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Carlo Holse, 58. dakikada Emre Kılınç ve 77. dakikada Marius kaydetti.
Bu sonucun ardından lig aşamasında 3'te 3 yapan kırmızı-beyazlılar, 9 puanla zirvede yer aldı.
Thomas Reis'in öğrencileri bir sonraki Avrupa maçında İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olacak.
13' Ceza sahası içinde topla buluşan Koffi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.
16' Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda kaleci Bonello gole izin vermedi.
18' Samsunspor 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın defansın arkasına derinleme pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Hakem Bulat Sariyev, önce golü ofsayt gerekçesi ile iptal ederken, VAR incelemesi sonrasında orta noktayı gösterdi. 1-0
30' Emre Kılınç, kaleci Bonello'nun hatası ile bir anda ceza sahası içinde topu önünde buldu. Bu futbolcunun yerden plase vuruşunda defans meşin yuvarlağı kale çizgisinden uzaklaştırdı. Dönen topu Holse, ağlarla gönderdi, hakem Bulat Sariyev, faul gerekçesiyle golü iptal etti.
45+3' Holse'nin pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden yandan auta gitti.
58' Samsunspor'un kullandığı kornerde top ceza sahası dışarısında yer alan Emre Kılınç'a geldi. Kılınç yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkarttı: 2-0.
78' Hızlı gelişen Samsunspor atağında Holse topu kaleye kadar taşıdı ve müsait pozisyondaki Marius'u gördü. Mouandilmadji topu boş kaleye gönderdi: 3-0.