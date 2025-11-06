18' Samsunspor 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın defansın arkasına derinleme pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Hakem Bulat Sariyev, önce golü ofsayt gerekçesi ile iptal ederken, VAR incelemesi sonrasında orta noktayı gösterdi. 1-0

30' Emre Kılınç, kaleci Bonello'nun hatası ile bir anda ceza sahası içinde topu önünde buldu. Bu futbolcunun yerden plase vuruşunda defans meşin yuvarlağı kale çizgisinden uzaklaştırdı. Dönen topu Holse, ağlarla gönderdi, hakem Bulat Sariyev, faul gerekçesiyle golü iptal etti.