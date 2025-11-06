UEFA Konferans Ligi 3. haftasında temsilcimiz Samsunspor evinde Hamrun Spartans’ı konuk edecek. Bu akşam saat 20.45’te başlayacak karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen şifresiz olarak yayınlanacak. Samsunspor - Hamrun Spartans maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor üçüncü hafta maçında Malta ekibi Hamrun Spartans'ı konuk ediyor. Samsunspor - Hamrun Spartans TRT 1 canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor üçüncü hafta maçında Malta ekibi Hamrun Spartans'ı konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönetecek.
Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında Samsunspor kadrosunda yer almayacak. Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de Hamrun Spartans müsabakasında forma giyemeyecek.
Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev'i sahasında 3-0 yendi. Konferans Ligi'nde topladığı 6 puanla averajla 4. sırada bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Hamrun Spartans karşısında da galibiyet serisine devam etmek istiyor.
Konuk ekip ise Konferans Ligi'nde ilk maçında Polonya ekibi Bialystok'a 1-0, ikinci maçında da İsviçre'nin Lozan temsilcisine yine aynı skorla 1-0 kaybederek puansız 32. sırada yer alıyor. Hamrun Malta Ligi'nde lider Floriana'nın 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
SAMSUNSPOR - HAMRUN SPARTANS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Samsunspor - Hamrun Spartans maçı bu akşam saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.