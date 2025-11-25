Samsunspor'da 4 eksik

UEFA Konferans Ligi'nde 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarını tamamladı. Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Hafif tempolu koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışma, taktik ağırlıklı çift kale maçla noktalandı.

“İzlanda’dan 3 puanla dönüp ilk sıradaki yerimizi korumaya çalışacağız. Eksik oyuncularımız var. Lubomir Satka, Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa’nın sakatlıkları sürüyor. Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın Avrupa listesinde yok. Celil Yüksel de hak mahrumiyeti nedeniyle aramızda olmayacak. Eksiklerimiz çok ama maça 11 kişi çıkacağız. İnşallah iyi bir sonuçla döneceğiz.”