Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor'da 4 eksik

Samsunspor'da 4 eksik

16:3025/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Samsunspor'un son oynanan Beşiktaş maçındaki 11'i
Samsunspor'un son oynanan Beşiktaş maçındaki 11'i

UEFA Konferans Ligi’nin 4. haftasında Breidablik deplasmanına çıkacak Samsunspor, son antrenmanını Nuri Asan Tesisleri’nde tamamladı. Dört oyuncu idmana katılmadı. Kafile yarın sabah İzlanda’ya hareket edecek.

UEFA Konferans Ligi'nde 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarını tamamladı. Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Hafif tempolu koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışma, taktik ağırlıklı çift kale maçla noktalandı.


Dört oyuncu idmana katılmadı

Sakatlıkları devam eden Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Lubomir Satka ve Afonso Sousa antrenmanda yer almadı.


Kafile sabah yola çıkıyor

Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada takımın Breidablik sınavı öncesi son idmanı tamamladığını belirterek, yarın sabah 8 saatlik bir uçuşla İzlanda’ya gideceklerini söyledi.


“İzlanda’dan 3 puanla dönmeyi hedefliyoruz”

Konferans Ligi’ndeki başarılı grafiklerini sürdürmek istediklerini vurgulayan Çakır, şu ifadeleri kullandı:


“İzlanda’dan 3 puanla dönüp ilk sıradaki yerimizi korumaya çalışacağız. Eksik oyuncularımız var. Lubomir Satka, Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa’nın sakatlıkları sürüyor. Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın Avrupa listesinde yok. Celil Yüksel de hak mahrumiyeti nedeniyle aramızda olmayacak. Eksiklerimiz çok ama maça 11 kişi çıkacağız. İnşallah iyi bir sonuçla döneceğiz.”





#Konferans Ligi
#Samsunspor
#Breidablik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT misali emeklilik rotası çizildi! Bağkur prim indirimi, taşerona kadro ve kademeli emeklilik...