Sangare ve Vedat Muriç F.Bahçe’ye doğru

Yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’un golcüsü Vedat Muriç ile Antalyaspor’da forma giyen Nazım Sangare ile prensipte anlaştı. Bu sezon 32 maçta 14 gol kaydederek yeşil-mavililere büyük katkı sağlayan Kosovalı forvet Vedat Muriç için Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor Kulübü ile resmi olarak temasa geçtiği öğrenildi.

İki kulüp arasında anlaşmanın büyük oranda sağlandığı ve golcü futbolcunun yeni sezonda Fenerbahçe forması giyeceği belirtildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak sarı-lacivertliler sağ beki de yurt içinde buldu. Fenerbahçe, Antalyaspor’da forma giyen Nazım Sangare ile de anlaştı.

Sarı-lacivertliler, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuyu uygun bir bedelle kadroya katmayı planlıyor. Annesi Türk babası Gineli oyan Sangare kadroda alternatif isim olarak düşünülüyor.

CİLLESSEN’İ KUYT İKNA EDİYOR

Fenerbahçe, kaleci transferi yapmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Barcelona’dan ayrılmak isteyen Hollandalı kaleci Jasper Cillessen’i transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Ter Stegen’in arkasında fazla forma şansı bulamayan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen 30 yaşındaki kaleci için Fenerbahçe yönetimi hem oyuncu hem de kulübüyle temasa geçti.

Sarı-lacivertliler, Katalan kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kaleciyi kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Cillessen’i ikna etmek için Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Dirk Kuyt da devrede. Kuyt, tecrübeli kaleciye Fenerbahçe’yi anlatıyor. Meksika basını ise Fenerbahçe’nin Diego Reyes’i isteyen Tigres Kulübü’nden Zelarayan’ı gündemine aldığını yazdı.