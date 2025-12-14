Sarunas Jasikevicius'un acı kaybı: Anadolu Efes maçına çıkamayacak

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes maçına saatler kala kötü haberi verdi. Sarı-lacivertliler, başantrenör Sarunas Jasikevicius'un cenaze dolayısıyla bu akşamki karşılaşmada takımın başında yer alamayacağını açıkladı.
Fenerbahçe Beko, başantrenör Sarunas Jasikevicius eşi Anna Jasikevicius’un kıymetli babası Spyros Doukas vefat ettiğini duyurdu.
Litvanyalı koç, ailesiyle birlikte cenazeye katıldığı için bu akşamki Anadolu Efes maçında takım başında yer alamayacak.
"Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius’un eşi Anna Jasikevicius’un kıymetli babası Spyros Doukas vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet, Jasikevicius ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Başantrenörümüz, ailesiyle birlikte cenazeye katıldığı için bu akşamki Anadolu Efes karşılaşmasında takımımızın başında yer alamayacaktır."