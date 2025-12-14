Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Sarunas Jasikevicius'un acı kaybı: Anadolu Efes maçına çıkamayacak

Sarunas Jasikevicius'un acı kaybı: Anadolu Efes maçına çıkamayacak

18:3014/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius
Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes maçına saatler kala kötü haberi verdi. Sarı-lacivertliler, başantrenör Sarunas Jasikevicius'un cenaze dolayısıyla bu akşamki karşılaşmada takımın başında yer alamayacağını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, başantrenör Sarunas Jasikevicius eşi Anna Jasikevicius’un kıymetli babası Spyros Doukas vefat ettiğini duyurdu.


Litvanyalı koç, ailesiyle birlikte cenazeye katıldığı için bu akşamki Anadolu Efes maçında takım başında yer alamayacak.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius’un eşi Anna Jasikevicius’un kıymetli babası Spyros Doukas vefat etmiştir.


Merhuma Allah’tan rahmet, Jasikevicius ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz.


Başantrenörümüz, ailesiyle birlikte cenazeye katıldığı için bu akşamki Anadolu Efes karşılaşmasında takımımızın başında yer alamayacaktır."




#Sarunas Jasikevicius
#Fenerbahçe Beko
#Anna Jasikevicius
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3 bin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman?