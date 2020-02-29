Şehitlerimiz yüreğimizde

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Süper Lig’de yer alan diğer kulüpler ile çeşitli branşlardaki spor federasyonları, Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan mesajda Bakan Kasapoğlu, “Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib’de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize rejim unsurlarınca gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabb’im makamlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu ve yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan paylaşımda, “İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırı sonucu, kahraman Mehmetçiklerimizin şehit düştüğünü ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz” denildi.

Fenerbahçe Kulübü tarafından yayımlanan taziye mesajında, “İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübünün Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Suriye’nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Kulübü tarafından yayımlanan mesajda “Suriye’nin Idlib bölgesindeki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz” denildi.

Süper Lig’de yer alan diğer kulüpler de şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Güreş Federasyonu, Türkiye Karate Federasyonu, Türkiye Jimnastik Federasyonu, Türkiye Judo Federasyonu, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Atletizm Federasyonu da şehit askerlerimiz için taziye mesajı yayımladı.

Maçlarda saygı duruşu yapılacak

Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına, bu hafta oynanacak tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak ve dileyen kulüpler siyah kol bandı takabilecek. Ayrıca Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlar öncesinde takımlar, “Milletimizin başı sağ olsun” pankartıyla sahaya çıkacak. Diğer yandan bir çok ünlü futbolcu da şehitlerimiz için taziye mesajı yayınladı.

ALEX DE SOUZA (F.Bahçeli eski futbolcu)

“Hayatını kaybeden Türk askerleri için çok üzgünüm. Başın sağolsun Türkiye.”

OZAN TUFAN (Fenerbahçe)

“Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Allah, Mehmetçiğimizin yanında olsun. Milletimizin başı sağ olsun.”

MERİH DEMİRAL (Juventus)

“İdlib’de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Mehmetçiğimizin yanındayız!”

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (Leicester City)

“Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun.”

UĞURCAN ÇAKIR (Trabzonspor)

“İdlib’deki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

UMUT NAYİR (Beşiktaş)

“Şehit sayısı biz söylerken bir nefeste dilden çıkıyor da o acıyı yaşayan ailelerden bir ömür boyu izi silinmiyor. Gerçekten çok acı... Başımız sağ olsun.”

ENES ÜNAL ( Real Valladolid)

“İdlib’de yapılan hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

YUSUF YAZICI (Lille)

“İdlib’deki hain saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar. Ülkemizin başı sağ olsun.”

BURAK YILMAZ (Beşiktaş)

“Başımız sağ olsun.”

CENK TOSUN (Crystal Palace)

“Başımız sağ olsun. Bu acının tarifi yok.”

OKAY YOKUŞLU (Celta Vigo)

“İdlib’de hain saldırı sonucu Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun.”