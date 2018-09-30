Şenol Güneş maçın yıldızını açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Kendi sahamızda oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Genel olarak kazanmayı hak eden takımdık. Rakip de kendi çapında hızlı hücumla etkili olmaya çalıştı. Moral ve güven olarak da önde olunca 2-0 kazandık. Rakibin önde iyi oyuncuları var ama güven kaybı olunca zaman zaman düşebiliyorlar. Bizim için kazanmış olmak iyi oldu” dedi.

Medel’den övgü dolu sözlerle bahseden deneyimli teknik adam, “Sakatlıklar nedeniyle eksiklerimiz olabilir ama sahaya eksik çıkmıyoruz. Elimizdeki oyuncuların sahada ne verdiği önemli. Medel, sahanın yıldızıydı. Bütün mesele koşmak, mücadele etmek, takım adına bir şeyler vermek. Sürekli gol yiyen bir takım olarak gol yememek de önemliydi” diye konuştu.

Güneş, cümlelerini şöyle tamamladı:

“Beşiktaş, ciddi ve adalet duygusu fazla olan bir aile takımı. Sevgiyi, saygıyı gösteren, doğruları fazla olan bir takımız. Kendi doğrularımızla, kendi oyunumuzla başarılı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



