|
Reklam
Reklam
Spor

Şenol Güneş rapor istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbi öncesi analiz ekibinden Fenerbahçe ile ilgili geniş bir rapor istedi. Deneyimli teknik adam milli takımlardan dönecek oyuncularla birlikte derbi mesaisini hızlandıracak.

10:27 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Siyah-beyazlılar çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in27. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını milli takımdaki futbolcularından yoksun olarak sürdürüyor.


Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in, çarşamba gününden itibaren taktik antrenmanlara başlayacağı kaydedildi. Analiz ekibinden Fenerbahçe ile ilgili geniş bir rapor olan Güneş, rakiplerinin birçok maçını izledi. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına Fenerbahçe'yi ezberletmeye çalışacak.


Güneş derbi galibiyetinin puan anlamında olduğu kadar psikolojik olarak da kendilerini farklı bir noktaya getireceğini düşünüyor.


Defans hattı değişebilir

Kadro konusunda henüz karar vermeyen Şenol Güneş, milli takımlardaki oyuncularının dönüşünü bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, tedavisi süren Tayyip Talha yetişmezse Saiss ve Welinton arasında tercih yapmayı planlıyor.


Beşiktaş'tan tatsız prova

Beşiktaş, milli arayı değerlendirmek için Nevzat Demir Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçı yaptı. Siyah-beyazlılar, etkisiz bir görüntü ortaya koyarken maçı Ümraniyespor 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri Antonio Mrsic ve Jesse Sekidika'dan geldi.


12 futbolcusu Milli takımlara giden Beşiktaş'ta Gedson, Tayyip ve Dele Alli de forma giymedi.





#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Fenerbahçe
43 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.