Şenol Güneş rapor istedi

Siyah-beyazlılar çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in27. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını milli takımdaki futbolcularından yoksun olarak sürdürüyor.
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in, çarşamba gününden itibaren taktik antrenmanlara başlayacağı kaydedildi. Analiz ekibinden Fenerbahçe ile ilgili geniş bir rapor olan Güneş, rakiplerinin birçok maçını izledi. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına Fenerbahçe'yi ezberletmeye çalışacak.
Güneş derbi galibiyetinin puan anlamında olduğu kadar psikolojik olarak da kendilerini farklı bir noktaya getireceğini düşünüyor.
Kadro konusunda henüz karar vermeyen Şenol Güneş, milli takımlardaki oyuncularının dönüşünü bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, tedavisi süren Tayyip Talha yetişmezse Saiss ve Welinton arasında tercih yapmayı planlıyor.
Beşiktaş, milli arayı değerlendirmek için Nevzat Demir Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçı yaptı. Siyah-beyazlılar, etkisiz bir görüntü ortaya koyarken maçı Ümraniyespor 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri Antonio Mrsic ve Jesse Sekidika'dan geldi.
12 futbolcusu Milli takımlara giden Beşiktaş'ta Gedson, Tayyip ve Dele Alli de forma giymedi.