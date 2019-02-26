SÜPER LİG

Şenol Güneş taraftarla tartıştı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-3 biten derbi sonrası Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılırken siyah-beyazlı bir taraftarla tartışma yaşadı.

Haber Merkezi DHA
Şenol Güneş berabere biten derbi sonrası siyah-beyazlı taraftarlardan tepki gördü.

Şenol Güneş berabere biten derbi sonrası siyah-beyazlı taraftarlardan tepki gördü.

Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu / AA

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile kendi sahasında 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'e siyah beyazlı bir taraftar tepki gösterdi.

Müsabakanın ardından takımla birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne dönen Güneş, tesislerden arabasıyla ayrılırken taraftarın tepkisine maruz kaldı.

Siyah beyazlı bir taraftar Güneş'e, "Fenerbahçe'den korkulmaz" derken, deneyimli çalıştırıcı, "Burası benim evim, senin evinde sana tepki gösterseler sen ne yaparsın? Evine gelince tepki göstermiyorsun, burada gösteriyorsun" şeklinde yanıt verdi.

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