SÜPER LİG

Şenol Güneş abisi Zekeriya Güneş'e sert çıktı

Şenol Güneş'ten abisine sert yanıt

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor'la oynadıkları maç sonrası abisinin geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Haber Merkezi AA
Şenol Güneş

Şenol Güneş

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, geçtiğimiz günlerde yerel bir gazeteye kendisi hakkında röportaj veren abisi Zekeriya Güneş'le ilgili de şunları ifade etti:

  • Abim beni aramadı. Kahvede otururken konuşmuştur. Her insanın düşüncelerine saygım vardır. Benimle ilgili konuşulur ondan sonra bana 'Sen ne diyorsun' diye sorulur. Abim benim tezgahımı mı hazırlıyor, benim menajerim değil. 1,5 senedir gitsin-kalsın diye bir kampanya var. 2 senedir bu nifak tohumlarını atanlar yorumlarına devam ediyor. Ben bu işe başlarken rapor aldım, herkesin rapor almasını tavsiye ediyorum.
Şenol Güneş'in abisi Zekeriya Güneş, verdiği röportajda deneyimli çalıştırıcının sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılabileceğini dile getirmişti.

Şenol Güneş'in ağabeyinden flaş açıklama
Şenol Güneş'in ağabeyinden flaş açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ağabeyi Zekeriya Güneş Trabzon'da yayın yapan Karadeniz Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.Zekeriya Güneş, tecrübeli teknik adamın siyah-beyazlı takımdaki geleceğine ilişkin şunları kaydetti:Bana göre bu sezon sonuna kadar kalır. Seyirci çok tutuyor. Bu sezon sonu ayrılır diye düşünüyorum. Sonra da daha takım çalıştıracağını düşünmüyorum. Milli Takım'da aşırı istek olursa gider yapar. Trabzonspor'a döneceğini sanmıyorum. Benim şahsi görüşüm de dönmemesi yönünde."Fatih Terim PR'cı, Şenol halkçı"Ağabey Güneş ayrıca "Türkiye'nin en iyi teknik direktörü kim? Şenol Güneş mi? Fatih Terim mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:Fatih Terim kendini iyi pazarlıyor. Bizim Şenol o işleri bilmez. İşte size en son yaşananlar. Fatih Terim'in doğum gününe gazeteler tam sayfa y er ayıyırken, Şenol dünyanın en iyi teknik direktörleriyle bir araya geldi. Kibrit kutusu kadar yer verildi. Fatih Terim PR'cı. Şenol halkçı.Şenol Güneş tartışılan hareketine açıklık getirdi

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