Şenol Güneş'ten abisine sert yanıt

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, geçtiğimiz günlerde yerel bir gazeteye kendisi hakkında röportaj veren abisi Zekeriya Güneş'le ilgili de şunları ifade etti:

Abim beni aramadı. Kahvede otururken konuşmuştur. Her insanın düşüncelerine saygım vardır. Benimle ilgili konuşulur ondan sonra bana 'Sen ne diyorsun' diye sorulur. Abim benim tezgahımı mı hazırlıyor, benim menajerim değil. 1,5 senedir gitsin-kalsın diye bir kampanya var. 2 senedir bu nifak tohumlarını atanlar yorumlarına devam ediyor. Ben bu işe başlarken rapor aldım, herkesin rapor almasını tavsiye ediyorum.