Şenol Güneş'ten Ferdi Kadıoğlu açıklaması: Tereddütleri var

UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Macaristan ve 6 Eylül'de Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş değerlendirmelerde bulunuyor.

TRT Spor canlı yayınına katılan tecrübeli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Fikstür olarak da yoğun bir döneme gireceğiz"

"Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Fikstür olarak da yoğun bir döneme gireceğiz. 3 ayrı şampiyonada mücadele ediyoruz. İyi sonuçlar alarak moralleri zirvede tutmalıyız."

"Yardımcı antrenörümüz çok fazla"

"Herkes şu oyuncuyu al, bu oyuncuyu al diyor, destek oluyor bize, yardımcı antrenörümüz çok fazla."

"Üretim yapmıyoruz"

"İlk defa yurt dışından bu kadar fazla oyuncu aldık. Bir sürü konu konuşuluyor; yabancı sınırlaması, rezerv lig, sezon planlaması... Ama bence üretim olmadan tüketim yarışma olmaz. Üretim yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Biz yasak da getirmiyoruz. Yerli olsun diyoruz."

"Türk oyuncular az olduğu için pahalı"

"Kulüplerin borçları var? Neden? 'Türk oyuncular pahalı' deniyor. Az olduğu için pahalı. İki yumurta varsa değeri artar, 20 varsa azalır. Üretim yapmalıyız. Biz yokluktan varlık çıkarıyoruz."

"Yabancıya karşı değilim, yerlinin üretilmesini istiyorum"

"Beşiktaş'ın Napoli maçıyla ilgili bana da bir eleştiri vardı, evet, ben de yabancı oynattım, doğru. 10 tane oyuncu çıkar mı diye bakıyorduk. Şimdi Eslem, Rıdvan, Erdoğan, Kerem, Kartal var, kaleci Ersin var. Altyapıdan çıkan oyuncular bunlar. Bunlar bugün mü çıktı? Yabancıya karşı değilim ben, yerlinin üretilmesini istiyorum. Yabancı alınırken kriterler koyulmasını istiyorum."

"Dünya Kupası'nda üçüncülük için de hazır değildik"

"Dünya Kupası'nı alsak bile, o birinciliğe hazır değiliz, eksiklerimiz var. Birincilik bizi yanıltmasın. Dünya Kupası'nda üçüncülük için de hazır değildik, sonra bırakın üçüncü olmayı, katılamadık."

"Ferdi'nin tereddütleri var"

"Ferdi Kadıoğlu ile en son iki gün önce konuştum. Biz davetimizi yaptık. Sağ olsun Emre Belözoğlu da yardımcı oldu. Başkan aradı. Ancak Ferdi'nin tereddütleri var. Nerede oynayacağım, nasıl yapacağım şeklinde. Ferdi'yi bir başka oyuncunun üzerine koymam, altına da koymam. Çağırdım, bu maçta ihtiyaç da olabilirdi. 'Evet' dese bile yetişmiyor."

"Sinan yetişmiyor"

"Sinan Gümüş için de geçerli. Yazın konuştuk. Almanya ve Türkiye var. Dışişleri Bakanımız da destek oldu ama o da yetişmiyor. Şu ara tam zamanıydı. Abdülkadir'in de sakatlığı var. Konuşanların, her konuşmasında ve sorularında bir altyapısının olması lazım. Niye alınmadı hesabının sorulmasına kimseye izin vermem."

"Sivas'tan birini almak isterdim, Hakan mesela. Ama orta saha o kadar kalabalık ki... Mert Hakan ile Orkun'u aldık yeni. Oğuzhan iyi gidiyor."

Şenol Güneş'e sitem etti: Milli Takım'ı hak eden oyuncularımız vardı Demir Grup Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, kampta açıklamalarda bulundu."Bir orta saha ve forvet oyuncusu alacağız"Kampın çok iyi geçtiğini ve takımın mükemmel çalıştığını kaydeden Çalımbay, "Zaman zaman sakatlıklar yaşasak da hiçbir zaman kopmadık ve mükemmel bir şekilde kampımız devam ediyor. Son 2 günümüz. Ardından İstanbul'da; Beşiktaş, Antalyaspor ve Fenerbahçe'nin yer aldığı 'The Land of Legends' turnuvasına katılacağız. Önemli bir turnuva olacak. Takıma yeni katılan arkadaşlar için de iyi olacak. Bu turnuvada skor bizim için önemli değil. Bütün oyuncuları oynatacağız. Önemli olan maç temposunu kazanmak. Bizim için en önemli maç ligin ilk haftasında karşılaşacağımız Alanyaspor maçı. Şu ana kadar yapılan transferler gayet iyi. Bir orta saha ve forvet oyuncusu alacağız. Onları da en kısa sürede bitirmemiz lazım" şeklinde konuştu."A Milli Takım’da Sivasspor’dan birilerinin olması gerekiyordu”A Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ile oynayacağı maçı değerlendiren Çalımbay, Sivas'ın ay-yıldızlı takımı ağırlayacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.Demir Grup Sivasspor'dan A Milli Takımı hak edecek oyuncuların olduğunu ifade eden Çalımbay, "Geçen sezon Türkiye'de en çok yerli oyuncu oynatan takım bizdik. Bizim takımdan mutlaka birilerinin milli takıma gitmesi gerekiyordu. Hak etmişlerdi. Bunun kararını verecek olan neticede Şenol Güneş hoca ama geçen sezonki performansıyla, konumuyla ve Avrupa kupalarına direkt giden bir takım olarak mutlaka bizlerden birinin olması gerekiyordu. Gerçekten üzüldüm. Yüzde yüz olması gereken arkadaşlarımız vardı. Şenol hocaya saygımız sonsuz ama keşke bizden birilerinin olması Demir Grup Sivasspor açısından, Sivas açısından mükemmel olurdu" diye konuştu.A Milli Takım kadromuz belli oldu: Şenol Güneş iki futbolcuyu ilk kez çağırdı

"Abdülkadir ameliyat oldu ama geç oldu. Ondan çok şey bekliyoruz. Bizde direkt oynamadı ama geleceğin oyuncusu olarak görüyoruz. Ozan Kabak da öyle. Oynadı mı, yok ama sıra gelmedi. Mert Çetin'i de çağırdım, sakatlığı nedeniyle gelmeyecek. Ondan da bir şey bekliyoruz. Onların yerine bir oyuncu çıkar mı, şu anda Türkiye Ligi'nde zor görüyoruz."

"Mert Hakan ile Orkun'u da görmek istiyorum"

"Elimde Zeki var, Mert Müldür'ü görmek istiyorum ve Nazım var. Gökhan Gönül'ü daha iyi gördüğümde alırım. Dorukhan sakatlıktan yeni çıktı, çok orta saha var, ondan almadım. Oğuzhan'ı beğendim, orada ona benzer oyuncularımız var. Mert Hakan ile Orkun'u da görmek istiyorum."

"Takımın birinci kalecisi şu an Mert"