Şenol Güneş'ten Suat Serdar açıklaması: Evraklarını bekliyorduk ama Almanya'yı seçti

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

Ay-yıldızlı takımımızda teknik direktör Şenol Güneş, tesiste bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Tecrübeli çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"En önemlisi Arnavutluk maçı olacak"

"Arnavutluk ve Fransa maçları önemli. İki farklı takım. Fransa grubun favorisi, onlarla grup birinciliği maçı oynayacağız. Hedefimiz kazanmak. Önceliğimiz Arnavutluk maçı olacak. Geri kalan 4 maçta en önemli maçımız bu olacaktır. Kendi sahamızdaki iki maçı kazandığımız zaman şampiyonaya gideceğimizi düşünüyoruz."

"Tüm Türkiye'nin mutlu olacağı bir takım oluşturmaya çalışıyoruz"

"27 kişi açıkladık, Dorukhan ciddi bir sakatlık geçirdi, geçmiş olsun, Allah şifa versin. Abdülkadir, Cengiz, Hasan Ali de aynı şekilde sakat. Onlara da Allah şifa versin. İlk müsabakada oynayacak en iyi oyuncularımızı, en sağlıklı ve iki yönlü oyunculardan kurulu olmasını düşünüyoruz. Yarın bir değerlendirme yapacağız. Tüm Türkiye'nin mutlu olacağı bir takım oluşturmaya çalışıyoruz."

Suat Serdar'ın Almanya'yı seçmesi

"Sezon başında onun için gittim. Babasıyla kendisiyle görüştüm. Sadece Suat için gittik. Onunla ilgili olumsuz düşüncemiz yoktu. Türkiye için oynamaya hazırdı, evraklarını gönderecekti, bekliyorduk ama Alman Milli Takımı'nı seçti. Bizim için de sürpriz oldu. Demek ki daha önce orası için hazırlık yaptı. Türkiye'nin ayıbı değil. Almanya'ya seçilmeyeceği söylendi. Demek Türkiye'yi yan cebe koydu. Diğerleri için örnek olsun. Bu Milli Takım herkesin seveceği oynamaya geleceği takım olacak."

Ahmed Kutucu’yu da izledim 3 farklı mevkide oynayabilecek bir oyuncu. Hakkında olumlu düşüncelerim var.





"Takımlar istenilen tempoya ulaşamadı"

"Avrupa kupalarında takımlarımız son dakikada gol yemese 5 puanı cebimize koyacaktık. Futbolda böyle talihsizlikler olabiliyor. Bunun geneline kötü demek doğru değil. Genel itibariyle ligimizde takımlar istenilen tempoya ulaşamadı."





"Kadıköy'de bir sorunum yok"

"Ülker Stadı’nda seyircinin desteği ve milli takımın iyi oyuncuya örnek olalım. Kadıköy'de acıyı çeken benim. Az çektik, çok çektik. Olay kapandı gitti. Fenerbahçe'nin her maçına gidiyorum, çok da güzel karşılanıyorum. Benim, Kadıköy'de bir sorunum yok."

"Caner'i şuan düşünmüyoruz"

"Caner Erkin istikrarsız gidiyordu, hücum olarak iyi maçları vardı. Abdullah Avcı, Caner'in sorunlarını hallettiği zaman Caner çok faydalı olur. Bunu başkan da biliyor. Şu an Milli Takım için düşünmüyoruz ama yarın olabilir. Güven Yalçın’da da zaman zaman dikkat dağınıklığı olabiliyor."

"Burak da hazır değil, Cenk de hazır değil"

"Burak Yılmaz şu ana kadar beklediğimin çok altında kaldık. Cenk de antrenmana çıkıyor ama oynamıyor. Burak da hazır değil, Cenk de hazır değil. Burak da Cenk de benim inandığım oyuncular ama inandığınız oyuncuları her zaman oynatır mısınız, bakacağız."

"Deniz transfer sonrası biraz sallandı"

"Deniz Türüç transfer sonrası biraz sallandı ama özünde iyi bir futbolcu, toparlayacak. Deniz, Cengiz Ünder tipinde bir futbolcu."







