Serdar Ali Çelikler'den Van Persie'ye tepki

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, NTV Spor'da katıldığı programda yılın enlerini seçti. Hayal kırıklıklarının konuşulduğu sırada Fenerbahçeli futbolcu Van Persie'yi adaylar arasında gören Çelikler yıldız oyuncuya tepki gösterdi.

Çelikler, Van Persie'nin bu listeden çıkarılması gerektiğini belirtirken "2017'de adam değiller listesinde 1 numara Robin van Persie mesela. Adam sömürgeci. Fenerbahçe'yi sömüren bir adam" diye konuştu.

Van Persie yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sarı lacivertli formayı uzun süredir giyemiyor. Hollandalı futbolcu bununla birlikte saha dışındaki umursamaz tavırlarıyla taraftarın tepkisini çekiyor.

Mehmet Demirkol: F.Bahçe'nin Van Persie'yi gönderme hakkı var Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçeli futbolcu Van Persie'nin sarı lacivertlilerin tesislerinde elektronik sigara içmesi hakkında flaş yorumlarda bulundu.Demirkol'un Hollandalı futbolcu ile ilgili yorumları şöyle;"Tesislerde elektronik sigara içen bir sporcunun hem de uyarılara rağmen içen bir sporcunun kulübü tarafından gönderilmeye hakkı vardır. Buna UEFA ve FIFA bir şey demez. Hemen sonlandırın eğer böyle bir şey varsa. Hiç sorun olmaz."Robin van Persie'den olay paylaşımRıdvan Dilmen'in 'Van Persie' isyanı