Serdar Ali Çelikler'den Van Persie'ye tepki

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, çıktığı canlı yayında 2017'nin hayal kırıklıkları arasında gösterilen Van Persie için sert eleştirilerde bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, NTV Spor'da katıldığı programda yılın enlerini seçti. Hayal kırıklıklarının konuşulduğu sırada Fenerbahçeli futbolcu Van Persie'yi adaylar arasında gören Çelikler yıldız oyuncuya tepki gösterdi.
Çelikler, Van Persie'nin bu listeden çıkarılması gerektiğini belirtirken "2017'de adam değiller listesinde 1 numara Robin van Persie mesela. Adam sömürgeci. Fenerbahçe'yi sömüren bir adam" diye konuştu.
Van Persie yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sarı lacivertli formayı uzun süredir giyemiyor. Hollandalı futbolcu bununla birlikte saha dışındaki umursamaz tavırlarıyla taraftarın tepkisini çekiyor.
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