SÜPER LİG

Serdar Ali Çelikler'den Van Persie'ye tepki

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, çıktığı canlı yayında 2017'nin hayal kırıklıkları arasında gösterilen Van Persie için sert eleştirilerde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Robin van Persie, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig'de sadece 2 maçta 112 dakika oynayabildi.

Robin van Persie, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig'de sadece 2 maçta 112 dakika oynayabildi.

Fotoğraf: Reuters

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, NTV Spor'da katıldığı programda yılın enlerini seçti. Hayal kırıklıklarının konuşulduğu sırada Fenerbahçeli futbolcu Van Persie'yi adaylar arasında gören Çelikler yıldız oyuncuya tepki gösterdi.

Çelikler, Van Persie'nin bu listeden çıkarılması gerektiğini belirtirken "2017'de adam değiller listesinde 1 numara Robin van Persie mesela. Adam sömürgeci. Fenerbahçe'yi sömüren bir adam" diye konuştu.

  • Van Persie yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sarı lacivertli formayı uzun süredir giyemiyor. Hollandalı futbolcu bununla birlikte saha dışındaki umursamaz tavırlarıyla taraftarın tepkisini çekiyor.

Mehmet Demirkol: F.Bahçe'nin Van Persie'yi gönderme hakkı var
Mehmet Demirkol: F.Bahçe'nin Van Persie'yi gönderme hakkı var

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçeli futbolcu Van Persie'nin sarı lacivertlilerin tesislerinde elektronik sigara içmesi hakkında flaş yorumlarda bulundu.Demirkol'un Hollandalı futbolcu ile ilgili yorumları şöyle;"Tesislerde elektronik sigara içen bir sporcunun hem de uyarılara rağmen içen bir sporcunun kulübü tarafından gönderilmeye hakkı vardır. Buna UEFA ve FIFA bir şey demez. Hemen sonlandırın eğer böyle bir şey varsa. Hiç sorun olmaz."Robin van Persie'den olay paylaşımRıdvan Dilmen'in 'Van Persie' isyanı

Rıdvan Dilmen'in 'Van Persie' isyanı
Rıdvan Dilmen'in 'Van Persie' isyanı

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Osmanlıspor'a puan kaybettiği maçın ardından Van Persie'nin hala takımda bulunmasına isyan etti.Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından dikkat çeken bölümler;"Fenerbahçeliler para toplasın, verelim parayı verelim Van Persie'ye. Bu adam girmesin kardeşim tesislerden içeri. Geçen gördüm stadyumda delirdim. Alex bir sürü gol atarken gönderdiniz adamı. Van Persie'yi de gönderin. Parasını verin ama burada kalmasın. Van Persie dünyanın en iyi futbolcusu olsa ne olur ya. Burası da Fenerbahçe Spor Kulübü. Böyle adamlara müsade etmeyeceksiniz. Ben olsam hemen uçağa bindirir gönderirim. Bari oynayan 24 futbolcuya haksızlık olmasın."Aykut Kocaman istifa imasında bulunduAhmet Çakar Kocaman'ın sözüyle dalga geçti

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