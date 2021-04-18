Sergen Yalçın 10 numarada sürpriz bir ismi oynatabilir

Sergen Yalçın, ideal 11'inde tam 9 futbolcudan hiçbir şekilde vazgeçmezken sol bekte N'Sakala ve Rıdvan Yılmaz'ı değişmeli oynatıyor ve her iki futbolcunun performansından oldukça memnun. Ancak başarılı çalıştırcının futbol deyimiyle bir türlü 'adamını' bulamadığı mevki ise 10 numara pozisyonu.

Siyah beyazlı takımda bu bölgede 3 futbolcu olmasına rağmen, teknik direktör Sergen Yalçın, istediği verimi tam olarak alabilmiş değil ve 3-4 maçta bir 10 numarada oynayan futbolcuyu mutlaka değiştiriyor.

10 numara pozisyonunda sezona Kayserispor'dan kiralanan Bernard Mensah ile başlayan Yalçın, 35 haftalık periyotta Ljajic, Oğuzhan Özyakup ve Mensah arasında değişen tercihlerde bulunurken, zaman zaman Dorukhan ve Atiba'yı bile bu bölgede denedi.

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Sergen Yalçın, 10 numara pozisyonunda Mensah'a 12, Ljajic'e 9, Oğuzhan'a 7 maçta ilk 11'de görev verirken, Atiba 3, Dorukhan ise 2 kez maça 10 numara pozisyonunda başladı.

Takımın 11'inde zorunlu haller dışında çok fazla değişiklik yapmayan Sergen Yalçın, 10 numarada belli periyotlarla sürekli oyuncu deniyor ve ligin bitmesine az bir zaman kala hala bu bölgede ideal oyuncusunu bulabilmiş değil.

Bu durum sezon bitiminde Sergen Yalçın'ın transferde mutlaka bir 10 numara isteyeceğini gösteriyor. Bu bölgede son olarak Oğuzhan Özyakup'u oynatan Yalçın, 28 yaşındaki oyuncunun sakatlanmasıyla Mensah'ı tercih etmiş ancak Ganalı oyuncu maçı tamamlayamadan 84. dakikada yedek kulübesine dönmüştü.

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Salı günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Yalçın'ın bu kez Dorukhan'ı sahaya sürmesi bekleniyor.

Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı formayla toplamda çıktığı 63 maçta 3 gol atarken 6 da asist kaydetti.

Savunma alarm veriyor

Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak son 5 maçta sadece 2 galibiyette kalan Beşiktaş'ta, savunma sıkıntısı da net bir şekilde göze batmaya başladı. Ligin ikinci devresinin ilk 6 maçında kalesinde 3 gol gören siyah-beyazlılar, sonraki 7 maçta 9 gol yedi.

Trabzonspor'dan 2, Antalyaspor'dan 1 gol yedikten sonra tam 4 maç kalesini gole kapatan Beşiktaş defansı, Gaziantep FK maçıyla başlayan periyotta 7 maçın 6'sında kalesini gole kapatamadı ve 9 gol yedi.

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Siyah-beyazlılar bu periyotta Kasımpaşa'ya yenilirken, Fenerbahçe ve Ankaragücü ile berabere kaldı. Beşiktaş son 7 maçlık periyotta 14 puan toplayıp liderliğini devam ettirse de kaleyi kapatamaması ve skoru korumaya geçtiği zaman dilimlerinde zorlanması, son 7 maç için büyük bir uyarı niteliğini taşıyor.