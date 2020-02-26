Sergen Yalçın: Kalmak isteyen şansını kullansın

Beşiktaş’ta son dakika golüyle 3 puanın kaçtığı Trabzonspor maçının tek tesellisi ortaya konulan futbol oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sezona dair kadro üzerinde bazı planları olduğunu bunu da kalan haftalarda değerlendireceklerini söyledi. 47 yaşındaki teknik adam “Kafamızda gelecek sezonla ilgili bazı planlar var. Ligin bitimine 11 haftalık süreç var, biraz daha bekleyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, önümüzdeki sezon takımda kalmak isteyen oyuncuların gerekli özveriyi göstermesini ve kalan haftalarda iyi performans sergilemelerini istiyor. Bu konuda da yönetim kuruluyla görüşen Sergen Yalçın, “Kafamda bazı planlar var. İyi mücadele eden, iyi tavır gösteren, takıma uyumlu isimler bizimle devam edecek. Ancak verim alamadığımız oyuncularla yola devam etmenin bir anlamı yok” şeklinde konuştu.

Bitirici kanat istiyor

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 4 maça çıkan Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında 7 gol attı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda sayısız pozisyona girmesine rağmen gol sayısını artıramadı. Bu da teknik heyeti, önümüzdeki günler için yeni arayışlara itti. Beşiktaş yönetimiyle görüşen Sergen Yalçın’ın yeni sezonda takviye olarak bir forvet oyuncusu ve 2 de kanat oyuncusu istediği öğrenildi.

05:25 dk 01 Şubat 2020 Yeni Şafak Portre | Yuvaya dönüş Sergen Yalçın; altyapısından çıktığı ve uğruna babasıyla 1 yıl küs kaldığı yuvasına döndü. Kendisine sorulduğunda 'Elbet bir gün bulaşacağız' demişti… Buluştular… Aynı siyahla beyazın bir araya gelmesi gibi…



