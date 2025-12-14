Yeni Şafak
Sergen Yalçın Trabzonspor maçı öncesi açıkladı: 'Kadroya girmek istemediğini söyledi'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı öncesi konuştu. Eksiklere değinen Yalçın, yıldız ismin hafta içerisinde kadroda yer almak istemediğini belirtti.

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.


Eksikler hakkında sorulan soruya cevap veren Yalçın, "Cengiz ve Jota ilk yarıyı kapattı. El Bilal ve Ndidi, Afrika Kupası'na gidecek. Son iki maçta baya bir eksiğimiz olacak. Rafa Silva ile hafta arası konuştuk. Hazır olmadığın ve kadroya girmek istemediğini söyledi. Kendisi hazır olduğunu söylerse alırız kadroya. Bizim için problem yok." ifadelerini kullandı.





