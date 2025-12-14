Sergen Yalçın Trabzonspor maçı öncesi açıkladı: 'Kadroya girmek istemediğini söyledi'

Eksikler hakkında sorulan soruya cevap veren Yalçın, "Cengiz ve Jota ilk yarıyı kapattı. El Bilal ve Ndidi, Afrika Kupası'na gidecek. Son iki maçta baya bir eksiğimiz olacak. Rafa Silva ile hafta arası konuştuk. Hazır olmadığın ve kadroya girmek istemediğini söyledi. Kendisi hazır olduğunu söylerse alırız kadroya. Bizim için problem yok." ifadelerini kullandı.